Люк Браунинг ще кара за Уилямс в Барселона и Австрия

Резервният пилот на Уилямс Люк Браунинг ще кара в първите свободни тренировки в Барселона и Австрия, обяви днес британският тим от Формула 1. Браунинг ще смени Алекс Албон в Барселона, а на „Ред Бул Ринг“ ще седне в колата на Карлос Сайнц.

Това ще са неговите четвърта и пета свободни тренировки за Уилямс и първи сесии след влизането в сила на новите технически правила във Формула 1.

Racing Bulls join the 2026 double-points club 👋



They were the only team to have both drivers score in Monaco 😮‍💨#F1 #MonacoGP @visacashapprb pic.twitter.com/rrqLjJTDIZ — Formula 1 (@F1) June 9, 2026

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Миналата година Браунинг се състезава във Формула 2, където завърши 4-и, а този сезон е в японската Супер Формула, където е 8-и.

След Австрия Уилямс ще трябва да осигури участие на млад пилот в още две свободни тренировки до края на годината.

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Снимки: Gettyimages