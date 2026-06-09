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Люк Браунинг ще кара за Уилямс в Барселона и Австрия

  • 9 юни 2026 | 17:13
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Резервният пилот на Уилямс Люк Браунинг ще кара в първите свободни тренировки в Барселона и Австрия, обяви днес британският тим от Формула 1. Браунинг ще смени Алекс Албон в Барселона, а на „Ред Бул Ринг“ ще седне в колата на Карлос Сайнц.

Това ще са неговите четвърта и пета свободни тренировки за Уилямс и първи сесии след влизането в сила на новите технически правила във Формула 1.

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Миналата година Браунинг се състезава във Формула 2, където завърши 4-и, а този сезон е в японската Супер Формула, където е 8-и.

След Австрия Уилямс ще трябва да осигури участие на млад пилот в още две свободни тренировки до края на годината.

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Снимки: Gettyimages

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