Люк Браунинг ще кара за Уилямс в Барселона и Австрия

Резервният пилот на Уилямс Люк Браунинг ще кара в първите свободни тренировки в Барселона и Австрия, обяви днес британският тим от Формула 1. Браунинг ще смени Алекс Албон в Барселона, а на „Ред Бул Ринг“ ще седне в колата на Карлос Сайнц.
Това ще са неговите четвърта и пета свободни тренировки за Уилямс и първи сесии след влизането в сила на новите технически правила във Формула 1.
Китайският гигант BYD продължава консултациите за влизане във Формула 1
Миналата година Браунинг се състезава във Формула 2, където завърши 4-и, а този сезон е в японската Супер Формула, където е 8-и.
След Австрия Уилямс ще трябва да осигури участие на млад пилот в още две свободни тренировки до края на годината.
С по-меките сликове Пирели иска повече боксове в Барселона
Програма на уикенда за Гран При на Барселона във Формула 1Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Снимки: Gettyimages