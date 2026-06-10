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България излиза срещу Белгия в първия си двубой от Лигата на нациите

  • 10 юни 2026 | 07:15
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Волейболистите от националния отбор на България днес стартират участието си в Лигата на нациите.

Световните вицешампиони от 2025 година вчера направиха първата си тренировка в зала “Нилсон Нелсон” в столицата Бразилия.

Волейболните национали тренират в Бразилия
Волейболните национали тренират в Бразилия

Възпитаниците на Джанлоренцо Бленджини пристигнаха от Аржентина, където победиха “гаучосите” в приятелска среща играна пред 5000 зрители в Росарио.

Световните вицешампиони от България спечелиха последната си контрола преди Лигата на нациите
Световните вицешампиони от България спечелиха последната си контрола преди Лигата на нациите

Днес националите срещат Белгия от 19:00 час в първия си двубой от Лигата на нациите, който ще бъде излъчен на живо по MAX One.

Селекционерът на България Джанлоренцо Бленджини ще разчита на всичките си най-добри състезатели.

Белгия направи впечатляващи игри в контролните срещу преди началото на VNL.

Белгия завърши със загуба от Франция преди старта на VNL срещу България
Белгия завърши със загуба от Франция преди старта на VNL срещу България

За “червените дяволи” няма да играе капитанът Сам Деру, който очаква да стане баща съвсем скоро от бившата национална на България Добриана Рабаджиева.

Сам Деру: Ще играя за Белгия на Евроволей 2026, ако се налага ще помогна и за VNL
Сам Деру: Ще играя за Белгия на Евроволей 2026, ако се налага ще помогна и за VNL
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