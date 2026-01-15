Макс Верстапен не възнамерява да се разделя предсрочно с Ред Бул

Четирикратният световен шампион във Формула 1 Макс Верстапен заяви в интервю за швейцарския вестник Blick, че не възнамерява да се разделя предсрочно с отбора на Ред Бул, с който той има договор до края на 2028 година.

Бъдещето на нидерландеца беше обект на множество спекулации през последните години, особено в първата половина на сезон 2025. Тогава усилено се говореше, че той иска да напусне Милтън Кийнс, а като основна дестинация се сочеше Бракли и отбора на Мерцедес.

В крайна сметка обаче Верстапен не успя да активира клаузата си за предсрочно освобождаване и ще кара за Ред Бул и през сезон 2026. А сега нидерландецът заяви, че той напълно отхвърля възможността да смени отбора си преди края на неговия договор с Ред Бул.

„Сега съм на 28 години и имам договор с Ред Бул до края на 2028 година. Искам да изпълня моя контракт. На този етап аз напълно отхвърлям смяна на отбора. Жалко е, че няма да имам моя приятел и ментор Хелмут Марко до мен през 2026 година, ще ми липсва“, каза Верстапен, след което коментира възраждането на Ред Бул във втората половина на сезон 2025.



„Гордея се. Гордея се, защото никой не вярваше, че покрай цялата неразбория със смяната на ръководстовото на тима, ние ще можем да го направим. Преди този финален спринт аз бях на 104 точки от първото място“, заяви Верстапен, който завърши сезон 2025 на само две точки от световния шампион Ландо Норис.

