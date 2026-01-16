Логан Сарджънт се завръща в състезанията на най-високо ниво

Бившият пилот на Уилямс Логан Сарджънт ще се завърне в състезанията от най-високо ниво като част от отбора на Форд, който ще дебютира в клас Hypercar на Световния шампионат за издръжливост (WEC) през 2027 година.

Ford is returning to the pinnacle of sports car racing, the Hypercar class in @fiawec and bringing the normally aspirated 5.4-liter Coyote V8. Piloted by @sebpriaulx, @M_Rockenfeller, and @logansargeant.



#FRSeasonLaunch26 pic.twitter.com/39fHtrkXNk — Ford Racing (@FordRacing) January 16, 2026

Американецът изкара малко от сезон и половина във Формула 1 с Уилямс през 2023 и 2024, но в този период успя да спечели само една точка. В същото време Сарджънт стана известен със своите тежки катастрофи, които беше и основната причина той да загуби мястото си след Гран При на Нидерландия през 2024 година.

Впоследствие американецът подписа с отбора на IDEC Sport в Европейските серии Льо Ман (ELMS) с поглед към програмата на Хюндай в Hypercar, но се раздели с тима малко преди старта на сезон 2025. Сарджънт възобнови своята кариера в края на миналата година, когато взе участие в последните два старта от Американския шампионат за спортни автомобили (IMSA) с екипа на PR1 Mathiasen в клас LMP2.

Освен това американецът участва и в теста за новобранци в WEC, който се проведе в Бахрейн през ноември. Тогава Сарджънт управлява автомобила на Форд в GT3, а сега той беше обявен като част от първия екипаж на Синия овал за Hypercar. Партньори на Сарджънт ще бъдат ветеранът Майк Рокенфелер и Себастиан Прио, син на трикратния шампион в Световния шампионат за туристически автомобили (WTCC) Анди Прио.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages