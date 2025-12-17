Подадени са рекорден брой заявки за билети на Мондиал 2026, любопитна държава е лидер

Търсенето на билети за Световното първенство през 2026 г. експлодира, като ФИФА регистрира 6,4 милиона заявки от фенове от над 200 страни и територии през първите 24 часа от третата фаза на продажбите. На първо място, ито убедително, изненадващо или не, са колумбийските фенове с 367 376 заявки, много над следващите в класацията, съобщава "Билд".

Първият турнир в историята с 48 отбора ще бъде организиран от САЩ, Канада и Мексико в периода 11 юни – 19 юли 2026 г. и предизвика огромен интерес сред феновете по целия свят. Според ФИФА, само 24 часа след стартирането на третия етап от продажбата на билети за Мондиал 2026, търсенето от цял свят достигна огромни нива. Фенове от над 200 страни и територии са подали 6,4 милиона заявки за билети.

Първоначалната информация разкрива огромен интерес към няколко мача от груповата фаза. Мачът Колумбия – Португалия, който ще се играе в Маями на 27 юни, досега е най-търсеният. Топ 5 на най-желаните мачове се допълва от следните: Бразилия – Мароко (Ню Йорк, 13 юни), Мексико – Южна Корея (Гуадалахара, 18 юни), Еквадор – Германия (Ню Йорк, 25 юни) и Шотландия – Бразилия (Маями, 24 юни).

"Билд" е разбрал и как изглежда класацията на първите 10 държави, подали заявки за билети за Световното първенство през 2026 г. Изненадата е, че първите фенове, които са се втурнали за билети, не са от Европа, нито от Бразилия и Аржентина! В класацията на ФИФА за заявки за билети Колумбия доминира убедително с 367 376 заявки, далеч пред следващите в класацията: Англия (140 291) и Германия (138 246). Страната на пребиваване е определящият фактор.

Трите домакина на Световното първенство – САЩ, Канада и Мексико – не са включени в тези цифри. "Билд" представи, въз основа на данни, получени от Германската федерация (DFB), цените на билетите за немските фенове: варират от 155 евро (най-евтиният билет за мача срещу Кюрасао) до 600 евро (най-скъпият билет с Еквадор).

Държава на произход на феновете Заявки за билети за Световното първенство през 2026 г. 1. Колумбия 367.376 2. Англия 140.291 3. Германия 138.246 4. Бразилия 101.576 5. Аржентина 101.056 6. Еквадор 92.022 7. Шотландия 78.880 8. Франция 64.394 9. Австралия 52.189 10. Испания 49.002

Водещи в европейската класация, английските фенове негодуват срещу много малкия брой билети, отпуснати от ФИФА за мачовете на отбора на Томас Тухел на Световното първенство през 2026 г. Стигна се до абсурдна ситуация: привържениците на "трите лъва" получиха за дебютния мач срещу Хърватия в Далас с 285 билета по-малко, отколкото има дебютанта Кюрасао за историческия старт срещу Германия, насрочен в Хюстън.

Англичаните разполагат с 4022 билета, в сравнение с 4307 за малката държава от Нидерландските Кариби, при положение че Англия има 58,6 милиона жители, в сравнение със само 156 000 на острова, който участва във финалния турнир в Северна Америка.

ФИФА обясни, че всяка страна, която има класиран отбор за Световното първенство, има право на 8% от капацитета на стадиона, където се провежда мачът, така че разликата се дължи на броя места на съответните арени.

Снимки: Gettyimages