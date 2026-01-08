Заради ВАР: всички играчи на Мондиала с аватари

При пристигането си в Америка за Световното първенство всеки от 1248-те играчи в съставите на 48-те участващи отбора ще се сдобие с 3D аватар, създаден с помощта на изкуствен интелект. Футболистите ще влязат в специално подготвена стая, за да бъдат дигитално сканирани. Целият процес ще отнеме само една секунда и трябва да бъде извършен само веднъж по време на фотосесията преди турнира.

Целта? ФИФА подчерта, че сканирането „улавя изключително точни размери на частите на тялото“, за да се вземат по-прецизни решения относно засадите. Това означава, че съдиите на финалния турнир „ще могат надеждно да проследяват играчите по време на бързи или затруднени движения“ и че окончателните решения „ще бъдат показвани по-реалистично и по-завладяващо“.

В началото на този сезон в Премиър лийг в Англия имаше противоречие, което предизвика много дискусии, когато гол, отбелязан от Нюкасъл срещу Манчестър Сити, беше отменен. Спорна се оказа позицията на защитника на “гражданите” Рубен Диаш.

MASSIVE CONTROVERSY on Newcastle’s second goal. 😳🔥

VAR released the footage, but the offside line was drawn near Rúben Dias’ elbow.



Man City fans are furious, pointing out FA rules:

Arms and hands don’t count for offside.

The boundary should be the bottom of the armpit, not… pic.twitter.com/yrYIoPcIte — DAZN Football (@DAZNFootball) November 22, 2025

ФИФА се надява, че чрез тези прецизни сканирания на всеки състезател начинът, по който тези решения се представят на феновете, ще се подобри значително.

Технологията вече беше тествана на Междуконтиненталната купа, организирана от ФИФА, когато играчите на отборите Фламенго и ФК Пирамидс бяха сканирани преди директния мач между тях през декември.

ФИФА обяви миналия месец, че тества нова технология, която може да определи дали топката е излязла от терена, преди да бъде отбелязан гол. Освен това беше разработено така нареченото „3D възпроизвеждане в реално време“, за да се вземат правилни решения в случаи на спорни засади.