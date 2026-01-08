Популярни
  Заради ВАР: всички играчи на Мондиала с аватари

Заради ВАР: всички играчи на Мондиала с аватари

  • 8 яну 2026 | 17:28
  • 476
  • 0
Заради ВАР: всички играчи на Мондиала с аватари

При пристигането си в Америка за Световното първенство всеки от 1248-те играчи в съставите на 48-те участващи отбора ще се сдобие с 3D аватар, създаден с помощта на изкуствен интелект. Футболистите ще влязат в специално подготвена стая, за да бъдат дигитално сканирани. Целият процес ще отнеме само една секунда и трябва да бъде извършен само веднъж по време на фотосесията преди турнира.

Целта? ФИФА подчерта, че сканирането „улавя изключително точни размери на частите на тялото“, за да се вземат по-прецизни решения относно засадите. Това означава, че съдиите на финалния турнир „ще могат надеждно да проследяват играчите по време на бързи или затруднени движения“ и че окончателните решения „ще бъдат показвани по-реалистично и по-завладяващо“.

В началото на този сезон в Премиър лийг в Англия имаше противоречие, което предизвика много дискусии, когато гол, отбелязан от Нюкасъл срещу Манчестър Сити, беше отменен. Спорна се оказа позицията на защитника на “гражданите” Рубен Диаш.

ФИФА се надява, че чрез тези прецизни сканирания на всеки състезател начинът, по който тези решения се представят на феновете, ще се подобри значително.

Технологията вече беше тествана на Междуконтиненталната купа, организирана от ФИФА, когато играчите на отборите Фламенго и ФК Пирамидс бяха сканирани преди директния мач между тях през декември.

ФИФА обяви миналия месец, че тества нова технология, която може да определи дали топката е излязла от терена, преди да бъде отбелязан гол. Освен това беше разработено така нареченото „3D възпроизвеждане в реално време“, за да се вземат правилни решения в случаи на спорни засади.

