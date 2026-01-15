Росиниър: Разочарован съм

Лиъм Росиниър говори след поражението на своя Челси с 2:3 в срещата от турнира за Карабао Къп срещу тима на Арсенал.
Арсенал е по-близо до финала, но Гарначо запази надеждите на Челси след зрелищно дерби
“Много съм доволен от ангажираността и всеотдайността на играчите. Те дадоха всичко от себе си. Мачът беше отворен. Разочарован съм от гола, който допуснахме след корнера. Разочарован съм и от третия гол, защото се върнахме в играта и доминирахме в този момент.
Изглежда се изключихме след началото на второто полувреме, но не мога да виня играчите. Няколко играчи бяха настинали, а някои бяха контузни през седмицата, но отборът показа, че е готов да тича и да се бори един за друг. Роберт Санчес е много добър вратар. Той направи изключително спасяване при резултат 3:1, като ни опази живота. Имаме още работа, но като цяло съм доволен от отношението на отбора“, каза Лиъм Росиниър.