Челси 0:0 Арсенал, "топчиите" поведоха за пореден път след корнер

  • 14 яну 2026 | 21:17
  • 3141
  • 7
Челси и Арсенал играят при резултат 1:0 на "Стамфорд Бридж" в първи полуфинален сблъсък за "Карабао Къп" между двата лондонски съперника. Бен Уайт даде преднина на "топчиите" в седмата минута. Двубоят е домакински дебют за новия мениджър на "сините" Лиъм Росиниър, който стартира кариерата си в Челси с изразителен успех с 5:1 като гост на Чарлтън през уикенда. Този двубой прекъсна серията от пет поредни срещи без победа за отбора.

Челси търси първи вътрешен трофей от сезон 2017/18, а последният триумф на клуба в този турнир датира от 2015 година.

Лидерът в Премииър лийг Арсенал продължава да се бори на четири фронта, като тимът на Микел Артета има осем победи в последните си девет мача във всички турнири. Последният триумф на "артилеристите" за Купата на лигата бе през далечната 1993 година.

Арсенал няма загуба в последните осем мача с Челси във всички турнири.

Лиъм Росениър е извършил осем корекции в сравнение със споменатия двубой за ФА Къп. Джош Ачеампонг, Андрей Сантос и Марк Гиу запазват местата си. Марк Кукурея също е титуляр. Мойсес Кайседо е наказан. Коул Палмър, Рийс Джеймс и Лиъм Делап не са в състава.

Микел Артета също е направил осем промени от мача с Портсмут през уикенда. Само Кепа Арисабалага, който започва срещу бившия си отбор, Бен Чилуел и Габриел запазват местата си. Юриен Тимбер ще действа като ляв бек. Уилям Салиба и Леандро Тросар, които бяха под въпрос, стартират, което означава, че отбелязалият хеттрик в неделя Габриел Мартинели сяда на пейката. Съставът е силен, като част от него са Букайо Сака, Деклан Райс, Мартин Йодегор и Виктор Гьокереш.

Арсенал взе преднина след първия ъглов удар, до който стигна. Райс центрира, Санчес увисна и топката го прехвърли, след което Бан Уайт засече отблизо с глава. Това е 23-и гол след статично положение, който "топчиите" отбелязват от началото на сезона.

В 12-ата минута Арсенал изгуби лесно топката, което даде шанс на Енцо Фернандес да напредне и да стреля, но ударът му попадна право в ръцете на Кепа.

Малко след това Субименди добре се измъкна и намери Гьокереш. Първото докосване на шведа не беше добро, но след това той овладя, освободи се и стреля, но топката бе отклонена встрани от вратата в нов корнер.

Снимки: Gettyimages

