Вход / Регистрирай се
  2. Нигерия
  3. Мароко е на крачка от голямата мечта след драма с дузпи срещу Нигерия!

Мароко е на крачка от голямата мечта след драма с дузпи срещу Нигерия!

  • 15 яну 2026 | 00:50
  • 1171
  • 0

Отборът на Мароко се класира на финала на турнира за Купата на Африканските нации след успех с 4:2 срещу тима на Ниегрия след изпълнение на дузпи. До 11-метровите наказателни удари се стигна, след като в рамките на 120 минути игра съперниците не успяха да си вкарат голове.

Това бе първа загуба от началото на турнира за Нигерийците. Те бяха един от най-стабилните отбори на форума до този момент. Нигерийските играчи не допуснаха нито една грешка и записаха само победи в мачовете си до тук. В мачовете си от група “С” отборът на Нигерия победи Танзания (2:1), Тунис (3:2) и Уганда (3:1), а в директните елиминации не даде шансове на Мозамбик (4:0) и Алжир (2:0).

Домакинът Мароко може и да записа една идея по-пестеливи победи, но също стигна до тук без грешка. Единствено направи изненадващо равенство срещу Мали (1:1) в група “А”, но успеките срещу Коморските острови (2:0) и Замбия (3:0) гарантираха първото място. Нататък в директните елиминации пък мароканците удариха Танзания (1:0) и Камерун (2:0), което ги доближи само на крачка от битката за трофея, който се надяват да вдигнат пред собствена публика.

В битката за трофея четвъртите в света ще се изправят срещу Сенегал на Садио Мане, който елиминира по-рано тази вечер Египет и Мохамед Салах. Големият финал предстои идният уикенд на 18-и януари (неделя) от 21:00 часа българско време, а ден по-рано от 18:00 часа Египет и Нигерия ще излязат в спор за бронзовите медали.

Въпреки липсата на попадения футболните запалянковци по трибуните на стадион "Мула Абдала" в мароканската столица Рабат, станаха свидетели на цели 18 голови положения. До попадения обаче не се стигна заради липсата на прецизност в завършващия удар и само 6 шута бяха в рамките на вратата. Пет от тях бяха в полза на мароканците, докато Ясин Буну трябваше да се намесва само веднъж.

Бившият вратар на Севиля обаче се превърна в големия герой за мароканците отвъд игровото време, когато неговите ръкавици имаха решителните намеси и позволиха на нигерийците да вкарат само две от дузпите си. Това направиха Пол Онуачу и Фисайо Деле-Баширу, които влязоха като резерви в хода на двубоя, докато Самуел Чуквуезе и Сопуручукву Ониемаечи не успяха да се разпишат. Игман Хамза пък бе единственият, който не успя да вкара при 11-метровите наказателни удари за домакините, но неговите колеги в лицето на Нийл Ел Айнауи, Елиес Бен Сегир, Ашраф Хакими и Юсеф Ен-Несири поправиха грешката и класираха тима си за мечтания финал.

