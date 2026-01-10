Осимен поведе Нигерия към полуфиналите и сблъсък с Мароко

Нигерия се класира на полуфиналите на Купата на африканските нации, след като победи с 2:0 Алжир на “Стад де Маракеш”. В битка за място на финала “суперорлите” ще спорят с домакина Мароко.

Нигерийците доминираха през цялото време, така че заслужено продължиха напред. През първото полувреме Люка Зидан спаси силен удар Луукман, а технично изпълнение на Калвин Баси бе изчистено от голлинията. Алжирците не успяха да отправят нито един точен изстрел преди почивката.

През втората част Виктор Осимен поведе Нигерия към победата. В 47-ата минута нападателят на Галатасарай отскочи високо и засече с глава центриране към далечната греда на Ониемаечи. Десет минути след това Осимен записа и асистенция, след като поднесе топката на тепсия за Акор Адамс, който премина покрай Зидан и удвои. В 81-вата минута Адамс може да реализира второ попадение, но ударът му с глава срещна гредата.

Алжир не успя да застраши вратата на Нигерия и през второто полувреме и логично отпадна от надпреварата.

Полуфиналът между Мароко и Нигерия ще се изиграе в сряда в Рабат. В другия полуфинал Сенегал очаква победителя от двойката между Египет и Кот д'Ивоар, които играят по-късно днес.

Следвай ни:

Снимки: Imago