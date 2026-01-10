Осимен поведе Нигерия към полуфиналите и сблъсък с Мароко

Популярни
  • 10 яну 2026 | 20:32
Нигерия се класира на полуфиналите на Купата на африканските нации, след като победи с 2:0 Алжир на “Стад де Маракеш”. В битка за място на финала “суперорлите” ще спорят с домакина Мароко.

Нигерийците доминираха през цялото време, така че заслужено продължиха напред. През първото полувреме Люка Зидан спаси силен удар Луукман, а технично изпълнение на Калвин Баси бе изчистено от голлинията. Алжирците не успяха да отправят нито един точен изстрел преди почивката.

През втората част Виктор Осимен поведе Нигерия към победата. В 47-ата минута нападателят на Галатасарай отскочи високо и засече с глава центриране към далечната греда на Ониемаечи. Десет минути след това Осимен записа и асистенция, след като поднесе топката на тепсия за Акор Адамс, който премина покрай Зидан и удвои. В 81-вата минута Адамс може да реализира второ попадение, но ударът му с глава срещна гредата.

Алжир не успя да застраши вратата на Нигерия и през второто полувреме и логично отпадна от надпреварата.

Полуфиналът между Мароко и Нигерия ще се изиграе в сряда в Рабат. В другия полуфинал Сенегал очаква победителя от двойката между Египет и Кот д'Ивоар, които играят по-късно днес.

Снимки: Imago

Страдащият в Премиър лийг Бърнли не срещна проблеми срещу един от високо летящите отбори в Чемпиъншип

Играят се четири мача от третия кръг на ФА Къп, втори гол на Астън Вила срещу Тотнъм

Виляреал показа кой командва, когато Барселона и Реал ги няма

Фулъм обърна Мидълзбро, Хари Уилсън отново блести

Хайденхай и Кьолн разделиха точките в атрактивен сблъсък, който може да им струва много

Брентфорд пренесе добрата си форма и в турнира за ФА Къп, въпреки че Игор Тиаго получи почивка

ЦСКА 1948 се държа достойно, но отстъпи срещу Гьозтепе

ЦСКА вдига билетен център до "Армията"

Национал отива в Серия "А" срещу 5 млн. евро

Ман Сити унижи Екзитър, Семеньо дебютира с гол и асистенция

Иван Иванов е "Най-добър млад спортист" на България за 2025 г.

Играят се четири мача от третия кръг на ФА Къп, втори гол на Астън Вила срещу Тотнъм

