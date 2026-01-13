Победителят в Африка ще прибере солидна сума

Купата на африканските нации (AFCON) навлиза в решителна фаза, като полуфиналните мачове са утре, а един измежду Сенегал, Египет, Нигерия и Мароко ще триумфира. Освен славата, отборите ще са мотивирани и от солидното възнаграждение.

Победителят в турнира ще получи голямата награда от цели 10 млн. долара, а финалистът ще прибере 4 млн. Наградата за победителя представлява увеличение с 43% спрямо изданието от 2023 г., когато домакините от Кот д'Ивоар спечелиха 7 милиона долара. Отборите, които достигнат полуфиналите, но не успеят да се класират за финала, пък ще спечелят по 2,5 милиона долара всеки.

Докато погледите на континента бяха насочени към голямата награда, четири от най-титулуваните футболни сили на Африка – Камерун, Мали, Алжир и Кот д'Ивоар, видяха пътя си да приключва на четвъртфиналите. Дори и те обаче си осигуриха значителна финансова инжекция благодарение на обновената структура на наградния фонд на Африканската футболна конфедерация (CAF), като ще вземат по 1,3 млн. долара.

Това отбелязва постоянно увеличение на наградите за отпадналите в сравнение с предишни издания, където четвъртфиналистите обикновено печелеха около 1,175 милиона долара.

Преди турнира през 2025 г. президентът на CAF Патрис Моцепе обяви съществено увеличение на наградния фонд, за да стимулира конкурентоспособността и търговската привлекателност на африканския футбол. Общият награден фонд нарасна до 32 млн. долара, което е ясен показател за нарастващите инвестиции в континенталния футбол.

За фаворитите стимулите бяха по-високи от всякога. Докато евентуалният шампион ще да прибере внушителните 10 милиона долара, наградите за тези, достигнали елиминационната фаза, също бяха значително увеличени, за да подпомогнат развитието на националните федерации.

Плащанията са предназначени да помогнат на федерациите да покрият логистичните разходи за турнира и да реинвестират в младежки академии и местна инфраструктура.

Снимки: Imago