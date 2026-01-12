Разследват инцидентите след мача между Нигерия и Алжир, журналисти се били в миксзоната

Организаторите на турнира за Купата на африканските нации по футбол осъдиха неприемливото поведение на играчи и длъжностни лица, които се бият след четвъртфинала между Алжир и Нигерия. Африканската футболна конфедерация обяви, че разследва и инциденти на четвъртфинала между Камерун и домакина Мароко.

„Конфедерацията осъжда всякакви неприемливи действия, случили се по време на мачове - особено такива, насочени към съдийската бригада или организаторите на мача. Ще бъдат взети подходящи мерки срещу всеки, чието поведение не е в съответствие с професионалното“, се посочва в изявлението.

След поражението на Алжир от Нигерия в Маракеш в събота избухнаха сбивания между играчи и длъжностни лица на терена.

Съдията Иса Си трябваше да бъде предпазен от разгневени представители на алжирския тим и ескортиран извън терена. Видеоклипове показаха, че Си е преследван в миксзоната за медии и телевизионни коментатори, докато се отправя към съблекалнята. На записи са заснети и акредитирани представителите на медиите, които се бият в миксзона, докато чакат футболистите за интервюта след мача.

„Африканската конфедерация отнесе казусите до Дисциплинарния съвет за разследване и призова за предприемане на подходящи действия, ако идентифицираните лица бъдат признати за виновни в нарушения“, добавиха от централата.

An altercation occurred between Algerian and Moroccan journalists in the mixed zone after Algeria's 2-0 defeat to Nigeria at #AFCON2025. pic.twitter.com/oULp82wZF4 — News Central TV (@NewsCentralTV) January 11, 2026

Full time scenes after Nigeria 2-0 Algeria.

Algeria didn’t take that L well #AFCON2025 pic.twitter.com/3j6zJmuA57 — Eric Njiru- #AFCON2025⚽️ (@EricNjiiru) January 10, 2026

STATEMENT: CAF condemns unacceptable behaviour of players and officials during TotalEnergies CAF AFCON Morocco 2025 and opens investigation into match incidents during QF: Cameroon v Morocco, as well as Algeria v Nigeria.



🔗 https://t.co/IRB9Fj4KIO



🔗 https://t.co/C5g0HRmPbR… pic.twitter.com/iuCFvfjQTz — CAF Media (@CAF_Media) January 12, 2026

Снимки: Imago