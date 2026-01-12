Разследват инцидентите след мача между Нигерия и Алжир, журналисти се били в миксзоната

Организаторите на турнира за Купата на африканските нации по футбол осъдиха неприемливото поведение на играчи и длъжностни лица, които се бият след четвъртфинала между Алжир и Нигерия. Африканската футболна конфедерация обяви, че разследва и инциденти на четвъртфинала между Камерун и домакина Мароко.
„Конфедерацията осъжда всякакви неприемливи действия, случили се по време на мачове - особено такива, насочени към съдийската бригада или организаторите на мача. Ще бъдат взети подходящи мерки срещу всеки, чието поведение не е в съответствие с професионалното“, се посочва в изявлението.
След поражението на Алжир от Нигерия в Маракеш в събота избухнаха сбивания между играчи и длъжностни лица на терена.
Съдията Иса Си трябваше да бъде предпазен от разгневени представители на алжирския тим и ескортиран извън терена. Видеоклипове показаха, че Си е преследван в миксзоната за медии и телевизионни коментатори, докато се отправя към съблекалнята. На записи са заснети и акредитирани представителите на медиите, които се бият в миксзона, докато чакат футболистите за интервюта след мача.
„Африканската конфедерация отнесе казусите до Дисциплинарния съвет за разследване и призова за предприемане на подходящи действия, ако идентифицираните лица бъдат признати за виновни в нарушения“, добавиха от централата.
Снимки: Imago