Мане изпрати Сенегал на финал, а Салах - обратно в Ливърпул

Сенегал се класира на финала на Купата на африканските нации, след като заслужено победи с 1:0 Египет в Танжер. Единственото попадение реализира Садио Мане в 78-ата минута, като по този начин уби мечтите на бившия си съотборник в Ливърпул Мохамед Салах. "Фараоните" обаче не направиха нищо в предни позиции и отправиха едва един точен удар в хода на целия мач, така че заслужено отпадат. По-късно днес е другият полуфинал между Нигерия и домакина Мароко. Финалът е в неделя.

Хосам Хасан заложи на същия състав, който започна и в 1/4-финала срещу Кот д'Ивоар. Това означаваше, че Мохамед Салах и Омар Мармуш започват в атака.

Папе Тиау бе извършил една корекция - Николас Джаксън стартира за сметка на Хабиб Диало. По крилата действаха Садио Мане и Илиман Ндиайе.

Двата отбора действаха доста предпазливо през първата част, но все пак видимо Сенегал бе по-активен. "Лъвовете на Теранга" владееха топката в близо 70% от времето и отправяха удари, но не успяха да стигнат до чисто голово положение. Папе Диао трябваше да направи важна принудителна смяна в средата на полувремето, след като капитанът на Сенегал Калиду Кулибали получи контузия и бе заменен от Мамаду Сар.

Второто полувреме се развиваше по същия начин - Сенегал атакуваше и търсеше гола, докато Египет бе концентриран върху това да се защитава. Положенията обаче отново липсваха.

В 78-ата минута Садио Мане донесе победата на Сенегал след страхотен изстрел от около 22 метра, след който прати топката точно до гредата. Египтяните се надяваха, че голът може да бъде отменен заради засада на Джаксън по-рано в хода на атаката, но в крайна сметка попадението бе признато.

След това Сенегал прие играта в своята половина, но Египет така и не успя да направи много в атака. В добавеното време Омар Мармуш нанесе първия точен изстрел във вратата на Менди, но стражът на Сенегал спаси.

Сенегал това е трети финал в последните четири издания на турнира.