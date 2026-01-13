Селекционерът на Мароко очаква голямо зрелище на полуфиналите

Селекционерът на мароканския национален отбор Валид Реграги очаква зрелищно представяне на полуфиналите за Купата на африканските нации с четирите най-добри отбора на континента, способни да спечелят титлата. Мароко играе срещу Нигерия във втория полуфинал в сряда, докато Сенегал се изправя срещу седемкратния шампион Египет в повторение на финала от 2021 година.

Тимът, воден от Реграги, достигна полуфиналите на Световното първенство през 2022 година, но се представи слабо в предишното издание на купата на Африка. Мароко спечели първото място в континенталния турнир единствено през 1976 година.

"Хубави стадиони и тренировъчни игрища. Имаме добър климат и играчи, които са печелили "Златната топка" за номер 1 в Африка. Има създадени условия за футбол на най-високо ниво. На полуфиналите са някои от най-добрите ни футболисти през последните години. Египет и Нигерия винаги са във финалната фаза, Сенегал е един от най-силните състав, ако не и най-силният, през последните сезони. Ние се движим в правилната посока и ще има голямо зрелище с много попадения", заяви Реграги пред медиите във вторник.