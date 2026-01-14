Новият треньор на Реал Мадрид със смел подход преди първия мач начело на тима

Новият треньор на Реал Мадрид Алваро Арбелоа обяви групата за първия си мач начело на отбора. Бившият защитник подхожда смело и оставя извън своите избранници основни футболисти като Тибо Куртоа, Джуд Белингам, Орелиан Чуамени и Алваро Карерас. Местните медии определят подходя на новия наставник като рискован, но и в опит да демонстрира свой собствен подход, смелост и вяра в младите играчи, които идват от академията на клуба.

Тази вечер “лос бланкос” гостуват на Албасете в мач от 1/8-финалите за Купата на краля, а Арбелоа е повикал в групата на тима продуктите на академията Хоан Мартинес, Давид Хименес, Мануел Анхел, Честеро и Паласиос, които вече тренират с първия отбор. Фран Гонсалес и Местре, които също идват от юношеските формации на мадридчани, са двамата вратари, които се присъединяват към Андрей Лунин.

Наставникът взима със себе си и трима централни бранители в лицето на Давид Алаба, Раул Асенсио и Дийн Хаусен. Франко Мастантуоно същ се завръща в групата на тима. Извън групата на тима остава голямата звезда на тима Килиан Мбапе, който имаше проблеми с травма в последните седмици.

Снимки: Gettyimages