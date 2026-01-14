Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Реал Мадрид
  3. Новият треньор на Реал Мадрид със смел подход преди първия мач начело на тима

Новият треньор на Реал Мадрид със смел подход преди първия мач начело на тима

  • 14 яну 2026 | 15:27
  • 4052
  • 3

Новият треньор на Реал Мадрид Алваро Арбелоа обяви групата за първия си мач начело на отбора. Бившият защитник подхожда смело и оставя извън своите избранници основни футболисти като Тибо Куртоа, Джуд Белингам, Орелиан Чуамени и Алваро Карерас. Местните медии определят подходя на новия наставник като рискован, но и в опит да демонстрира свой собствен подход, смелост и вяра в младите играчи, които идват от академията на клуба.

Тази вечер “лос бланкос” гостуват на Албасете в мач от 1/8-финалите за Купата на краля, а Арбелоа е повикал в групата на тима продуктите на академията Хоан Мартинес, Давид Хименес, Мануел Анхел, Честеро и Паласиос, които вече тренират с първия отбор. Фран Гонсалес и Местре, които също идват от юношеските формации на мадридчани, са двамата вратари, които се присъединяват към Андрей Лунин.

Наставникът взима със себе си и трима централни бранители в лицето на Давид Алаба, Раул Асенсио и Дийн Хаусен. Франко Мастантуоно същ се завръща в групата на тима. Извън групата на тима остава голямата звезда на тима Килиан Мбапе, който имаше проблеми с травма в последните седмици.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Защитник на Леверкузен се завърна от Купата на африканските нации с контузия

Защитник на Леверкузен се завърна от Купата на африканските нации с контузия

  • 14 яну 2026 | 13:45
  • 581
  • 0
Тотнъм близо до привличането на защитник от Бразилия

Тотнъм близо до привличането на защитник от Бразилия

  • 14 яну 2026 | 13:09
  • 945
  • 0
Раниери обясни защо Рома се отказа от Распадори

Раниери обясни защо Рома се отказа от Распадори

  • 14 яну 2026 | 12:53
  • 1623
  • 0
Алегри стана поредният факлоносец на Милано Кортина 2026

Алегри стана поредният факлоносец на Милано Кортина 2026

  • 14 яну 2026 | 12:19
  • 512
  • 0
Странната причина за разрива, довел до уволнението на Енцо Мареска

Странната причина за разрива, довел до уволнението на Енцо Мареска

  • 14 яну 2026 | 11:37
  • 4641
  • 0
Карик: Отчаясно искам да се справим добре, феновете трябва да се наслаждават, когато гледат отбора

Карик: Отчаясно искам да се справим добре, феновете трябва да се наслаждават, когато гледат отбора

  • 14 яну 2026 | 11:21
  • 1555
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА 0:0 Корона (Киелце), "армейците" с трима дебютанти и нов капитан

ЦСКА 0:0 Корона (Киелце), "армейците" с трима дебютанти и нов капитан

  • 14 яну 2026 | 17:00
  • 12435
  • 6
Кирил Домусчиев: Четири отбора ще се борят за титлата! Дай боже всеки клуб да има собственик като този на ЦСКА

Кирил Домусчиев: Четири отбора ще се борят за титлата! Дай боже всеки клуб да има собственик като този на ЦСКА

  • 14 яну 2026 | 15:34
  • 16176
  • 21
Вихрени 60 секунди отърваха Лудогорец в Турция

Вихрени 60 секунди отърваха Лудогорец в Турция

  • 14 яну 2026 | 16:49
  • 12160
  • 7
Официално: Левски взе бивш играч на Селтик и Уест Хам, в Ботев (Пд) бесни на "сините"

Официално: Левски взе бивш играч на Селтик и Уест Хам, в Ботев (Пд) бесни на "сините"

  • 14 яну 2026 | 12:43
  • 54339
  • 169
"Българска армия" ще разполага с най-качествения терен на Балканите

"Българска армия" ще разполага с най-качествения терен на Балканите

  • 14 яну 2026 | 14:03
  • 18105
  • 35
Росен Божинов се превърна в най-скъпия защитник в историята на българския футбол

Росен Божинов се превърна в най-скъпия защитник в историята на българския футбол

  • 14 яну 2026 | 10:31
  • 22104
  • 14