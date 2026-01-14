Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Буркина Фасо
  3. Буркина Фасо също остана без селекционер

Буркина Фасо също остана без селекционер

  • 14 яну 2026 | 17:50
  • 649
  • 0
Буркина Фасо също остана без селекционер

Селекционерът на Буркина Фасо - Брама Траоре, бе уволнен от федерацията в сряда, след като тимът отпадна от Купата на африканските нации след загуба от Кот д'Ивоар миналата седмица.

"Това решение е в резултат от представянето на националния отбор, което е под поставените цели на това континентално първенство", пише президентът на федерацията Умару Савадого в комюнике. Той говори за "разочарование", като разкрива, че целта е била "достигане минимум до полуфиналите". Тимът на Буркина Фасо обаче загуби тежко от Кот д'Ивоар с 0:3 още на 1/8-финалите. Асистентите на Траоре също са уволнени.

Брама Траоре бе назначен за селекционер през март 2024, като замени французина Юбер Велюд, който бе освободен след отпадане също на 1/8-финалите на предишния турнир за КАН. Той имаше за цел да класира Буркина Фасо и за финали на Световно първенство, където африканският тим никога не е участвал, но отборът не преодоля квалификациите.

След неубедително представяне в турнира бяха уволнени и селекционерите на Тунис и Габон.

