  2. Тунис
  3. Тунис се раздели със селекционера си

Тунис се раздели със селекционера си

  • 5 яну 2026 | 14:58
Селекционерът на Тунис Сами Трабелси беше уволнен след загубата на отбора от Мали на осминафиналите на Купата на африканските нации, обявиха официално от местната футболна федерация.

Решението е взето по взаимно съгласие. 57-годишният тунизиец напуска тима заедно с всички останали членове на треньорския щаб.

След груповата фаза на турнира за Купата на африканските нации Тунис завърши втори в група "C" с четири точки след три мача. На осминафиналите обаче националите загуби от Мали след 1:1 в редовното време и продълженията и 2:3 след дузпи.

Трабелси беше начело на националния отбор от февруари 2025 г. В 18 мача под негово ръководство националният тим е спечелил 10 мача, 4 равенства и 4 загуби.

Снимки: Imago

