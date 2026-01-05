Тунис се раздели със селекционера си

Селекционерът на Тунис Сами Трабелси беше уволнен след загубата на отбора от Мали на осминафиналите на Купата на африканските нации, обявиха официално от местната футболна федерация.
Драма с дузпи елиминира Тунис и прати Мали на четвъртфинал
Решението е взето по взаимно съгласие. 57-годишният тунизиец напуска тима заедно с всички останали членове на треньорския щаб.
След груповата фаза на турнира за Купата на африканските нации Тунис завърши втори в група "C" с четири точки след три мача. На осминафиналите обаче националите загуби от Мали след 1:1 в редовното време и продълженията и 2:3 след дузпи.
Трабелси беше начело на националния отбор от февруари 2025 г. В 18 мача под негово ръководство националният тим е спечелил 10 мача, 4 равенства и 4 загуби.
Снимки: Imago