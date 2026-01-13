Популярни
  2. Габон
  Правителството на Габон отмени наказанията на националния отбор и Обамеянг

Правителството на Габон отмени наказанията на националния отбор и Обамеянг

  • 13 яну 2026 | 03:28
  • 243
  • 0
Правителството на Габон отмени наказанията на националния отбор и Обамеянг

Правителството на Габон преразгледа и отмени част от строгите мерки, които бяха наложени на националния отбор след разочароващото му представяне на Купата на африканските нации.

Габон отпадна от турнира, без да спечели нито една точка в груповата фаза, където беше изпреварен от отборите на Кот д'Ивоар, Камерун и Мозамбик.

Вследствие на слабите резултати, правителството на страната обяви разпускането на треньорския щаб на Тиери Муюма, временното спиране на състезателната дейност на националния отбор и изключването на ключови играчи като Пиер-Емерик Обамеянг и Бруно Манга.

Трус в Габон: правителството разформирова националния тим и отстрани капитана и Обамеянг
Трус в Габон: правителството разформирова националния тим и отстрани капитана и Обамеянг

В писмо до федерацията министърът на спорта Пол Улрих Кесани е изтъкнал важността на предстоящите събития, по-специално жребия за Купата на африканските нации през 2027 г., като мотив за преразглеждане на решението.

Освен това, министърът е възложил на федерацията да предприеме необходимите стъпки за предоставяне на подробна информация относно процеса по избор на нов треньорски щаб.

