Тотнъм официално обяви раздялата с Паратичи, който се завръща в родината си

Тотнъм официално обяви, че се разделя с един от спортните си директори - Фабио Паратичи. Италианецът ще напусне клуба, след като затвори януарския трансферен прозорец, за да се завърне в родината и да заеме ръководна длъжност във Фиорентина. Това се случва само три месеца и половина, след като Паратичи се завърна в Тотнъм. Италианецът напусна "шпорите" през април 2023 година, след като най-висшият спортен съд в Италия отхвърли жалбата ми срещу наложената му преди това забрана да се занимава с футбол в продължение на две години и половина. Санкцията бе заради участието му във финансови манипулации по време на дейността му в Ювентус. Паратичи обаче се завърна в клуба от Северен Лондон през октомври миналата година, когато започна да работи в тандем с другия спортен директор - Йохан Ланге.
Официално Паратичи ще започне работа във Фиорентина на 4 февруари, обяви от своя страна клубът от Флоренция. Неговата длъжност ще бъде отново спортен директор.
Главният изпълнителен директор на Тотнъм Винай Венкатешам обясни, че италианският изпълнителен директор е изразил желание да се върне в родната си страна.
"Споразумяхме се, че Фабио ще се завърне в Италия след края на януарския трансферен прозорец, в съответствие с желанието му да се прибере у дома. Благодарим на Фабио за приноса му към клуба и му желаем всичко най-добро в бъдеще. Нашата управленска структура е проектирана да бъде устойчива на кадрови промени и занапред ще продължим както обикновено", заяви Венкатешам.
Самият Паратичи допълни следното: "Искам да благодаря на Винай и на борда на Тотнъм Хотспър, че откликнаха на желанието ми да се върна в Италия и да се присъединя към Фиорентина. Наслаждавах се на времето, прекарано тук, но тази възможност, заедно с необходимостта да бъда базиран в родината си, ме доведе до това решение. Тотнъм е клуб, който е много близо до сърцето ми. В него работят страхотни хора, които са също толкова страстни към проекта, колкото и аз, и искат да донесат траен успех. Нямам съмнение, че ще го постигнат и ще наблюдавам отблизо от Италия".
Снимки: Imago