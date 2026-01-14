Тотнъм официално обяви раздялата с Паратичи, който се завръща в родината си

Тотнъм официално обяви, че се разделя с един от спортните си директори - Фабио Паратичи. Италианецът ще напусне клуба, след като затвори януарския трансферен прозорец, за да се завърне в родината и да заеме ръководна длъжност във Фиорентина. Това се случва само три месеца и половина, след като Паратичи се завърна в Тотнъм. Италианецът напусна "шпорите" през април 2023 година, след като най-висшият спортен съд в Италия отхвърли жалбата ми срещу наложената му преди това забрана да се занимава с футбол в продължение на две години и половина. Санкцията бе заради участието му във финансови манипулации по време на дейността му в Ювентус. Паратичи обаче се завърна в клуба от Северен Лондон през октомври миналата година, когато започна да работи в тандем с другия спортен директор - Йохан Ланге.

We can confirm that our Sporting Director Fabio Paratici will leave the Club in February to join Fiorentina.



🔗 https://t.co/JU4OCWTOMh pic.twitter.com/Ndr6YVuRmG — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) January 14, 2026

Официално Паратичи ще започне работа във Фиорентина на 4 февруари, обяви от своя страна клубът от Флоренция. Неговата длъжност ще бъде отново спортен директор.

Главният изпълнителен директор на Тотнъм Винай Венкатешам обясни, че италианският изпълнителен директор е изразил желание да се върне в родната си страна.

"Споразумяхме се, че Фабио ще се завърне в Италия след края на януарския трансферен прозорец, в съответствие с желанието му да се прибере у дома. Благодарим на Фабио за приноса му към клуба и му желаем всичко най-добро в бъдеще. Нашата управленска структура е проектирана да бъде устойчива на кадрови промени и занапред ще продължим както обикновено", заяви Венкатешам.

Самият Паратичи допълни следното: "Искам да благодаря на Винай и на борда на Тотнъм Хотспър, че откликнаха на желанието ми да се върна в Италия и да се присъединя към Фиорентина. Наслаждавах се на времето, прекарано тук, но тази възможност, заедно с необходимостта да бъда базиран в родината си, ме доведе до това решение. Тотнъм е клуб, който е много близо до сърцето ми. В него работят страхотни хора, които са също толкова страстни към проекта, колкото и аз, и искат да донесат траен успех. Нямам съмнение, че ще го постигнат и ще наблюдавам отблизо от Италия".

FABIO PARATICI APPOINTED AS FIORENTINA SPORTING DIRECTOR FROM FEBRUARY 4th💜⚜️



ACF Fiorentina are pleased to announce that Fabio Paratici, starting from 4th February 2026, will take on the role of Sporting Director of Fiorentina. pic.twitter.com/51iHSkFJdr — ACF Fiorentina English (@ACFFiorentinaEN) January 14, 2026

