Тотнъм също иска Конър Галахър

  • 12 яну 2026 | 12:50
  • 197
  • 0
Английският футболен клуб Тотнъм проявява интерес към полузащитника на Атлетико Мадрид Конър Галахър, съобщава „Скай Спортс“. Според медиите на Острова „шпорите“ отдавна наблюдават развитието на 25-годишния англичанин, а в момента търсят попълнение на неговата позиция в средата на терена.

Астън Вила, който отстрани Тотнъм от ФА Къп в събота, също разглежда опциите за привличане на Галахър, който от доста време е свързван и с Манчестър Юнайтед.

Настоящият клуб на англичанина - Атлетико Мадрид, не желае да се раздели с него под наем, освен ако в сделката не е включено задължителното му закупуване след края на наема. „Дюшекчиите“ също така искат да получат сума, близка до тази, която заплатиха през 2024 година на Челси.

Галахър е юноша на „сините“ от Лондон и беше продаден на Атлетико за 38 милиона паунда след престои под наем в Чарлтън, Суонси, Уест Бромич и Кристъл Палас. Полузащитникът има 77 мача с червено-бялата фланелка, в които е отбелязал 7 гола.

Тотнъм заема 14-ата позиция във Висшата лига с 27 точки - с 22 по-малко от лидера в класирането Арсенал и на 13 над зоната на изпадащите.

