Тотнъм също иска Конър Галахър

Английският футболен клуб Тотнъм проявява интерес към полузащитника на Атлетико Мадрид Конър Галахър, съобщава „Скай Спортс“. Според медиите на Острова „шпорите“ отдавна наблюдават развитието на 25-годишния англичанин, а в момента търсят попълнение на неговата позиция в средата на терена.
Астън Вила, който отстрани Тотнъм от ФА Къп в събота, също разглежда опциите за привличане на Галахър, който от доста време е свързван и с Манчестър Юнайтед.
Настоящият клуб на англичанина - Атлетико Мадрид, не желае да се раздели с него под наем, освен ако в сделката не е включено задължителното му закупуване след края на наема. „Дюшекчиите“ също така искат да получат сума, близка до тази, която заплатиха през 2024 година на Челси.
Галахър е юноша на „сините“ от Лондон и беше продаден на Атлетико за 38 милиона паунда след престои под наем в Чарлтън, Суонси, Уест Бромич и Кристъл Палас. Полузащитникът има 77 мача с червено-бялата фланелка, в които е отбелязал 7 гола.
Тотнъм заема 14-ата позиция във Висшата лига с 27 точки - с 22 по-малко от лидера в класирането Арсенал и на 13 над зоната на изпадащите.