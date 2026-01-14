Тотнъм близо до привличането на защитник от Бразилия

Тотнъм се споразумя за трансфера на Жоао Соуса от Сантос, съобщават британските медии в сряда. Лондончани ще платят 13 милиона лири за правата на защитника. 19-годишният бразилец ще премине медицински прегледи през следващите два дни, след което ще подпише договор с "шпорите" до края на сезон 2030-2031. Левият краен бранител има 12 изиграни мача с екипа на националния отбор на Бразилия до 17 години. Тотнъм се намира на 14-то място в класирането във Висшата английска лига с актив от 27 точки.

Снимки: Gettyimages