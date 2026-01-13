Бентанкур се е подложил на успешна операция, съобщиха от Тотнъм

Полузащитникът на Тотнъм Родриго Бентанкур, претърпя операция на дясното си подколянно сухожилие, след като получи контузия по време на загубата с 2:3 от Борнемут във Висшата лига миналата седмица. Британските медии съобщават, че уругваецът може да отсъства три месеца.

„Шпорите“ също са без атакуващия халф Джеймс Мадисън поради контузия в предната кръстна връзка, а колегата му халф Лукас Бергвал също получи контузия по време на мача с Борнемут и пропусна загубата с 1:2 от Астън Вила за ФА Къп.

We can confirm that Rodrigo Bentancur has undergone surgery on his right hamstring.



The Uruguay international midfielder suffered the injury during our Premier League fixture at Bournemouth last week and will now commence his rehabilitation with our medical staff.



We're all… pic.twitter.com/jGySgOD3Oe — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) January 13, 2026

„Можем да потвърдим, че Родриго Бентанкур е претърпял операция на дясното си подколянно сухожилие... и сега ще започне рехабилитацията си с нашия медицински екип“, публикуваха от Тотнъм в X.

Мениджърът Томас Франк и колегите му вече търсят заместник, като клубът е близо до привличането на английския халф Конър Галахър от Атлетико Мадрид.

„Шпорите“, които играят срещу Борусия (Дортмунд) и Айнтрахт (Франкфурт) този месец, са с точка под осмия Атлетико в Шампионската лига. Лондонският клуб е на незавидното 14-о място в класирането на Висшата лига и е домакин на Уест Хам в събота.

