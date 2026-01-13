Популярни
  Тотнъм
  2. Тотнъм
  Бентанкур се е подложил на успешна операция, съобщиха от Тотнъм

Бентанкур се е подложил на успешна операция, съобщиха от Тотнъм

  • 13 яну 2026 | 15:57
  • 304
  • 0

Полузащитникът на Тотнъм Родриго Бентанкур, претърпя операция на дясното си подколянно сухожилие, след като получи контузия по време на загубата с 2:3 от Борнемут във Висшата лига миналата седмица. Британските медии съобщават, че уругваецът може да отсъства три месеца.

„Шпорите“ също са без атакуващия халф Джеймс Мадисън поради контузия в предната кръстна връзка, а колегата му халф Лукас Бергвал също получи контузия по време на мача с Борнемут и пропусна загубата с 1:2 от Астън Вила за ФА Къп.

„Можем да потвърдим, че Родриго Бентанкур е претърпял операция на дясното си подколянно сухожилие... и сега ще започне рехабилитацията си с нашия медицински екип“, публикуваха от Тотнъм в X.

Мениджърът Томас Франк и колегите му вече търсят заместник, като клубът е близо до привличането на английския халф Конър Галахър от Атлетико Мадрид.

Обрат: Тотнъм надцака Астън Вила за Конър Галахър
Обрат: Тотнъм надцака Астън Вила за Конър Галахър

„Шпорите“, които играят срещу Борусия (Дортмунд) и Айнтрахт (Франкфурт) този месец, са с точка под осмия Атлетико в Шампионската лига. Лондонският клуб е на незавидното 14-о място в класирането на Висшата лига и е домакин на Уест Хам в събота.

Снимки: Imago

