  1. Sportal.bg
  2. Фиорентина
  3. Фиорентина се подсилва със съотборник на Илия Груев

Фиорентина се подсилва със съотборник на Илия Груев

  • 13 яну 2026 | 02:27
Фиорентина се подсилва със съотборник на Илия Груев

Фиорентина е в напреднали преговори за подписа на крилото на Лийдс Джак Харисън, който може да се превърне в третото голямо попълнение за клуба през настоящия трансферен прозорец. „Виолетовите“ вече си осигуриха услугите на Манор Соломон под наем от Тотнъм с опция за закупуване на стойност 10 млн. евро, а след това привлякоха и Марко Брешанини от Аталанта. Трансферният експерт Джанлука Ди Марцио твърди, че следващата цел на тима е Харисън, който през ноември навърши 29 години.

Англичанинът може да играе както на лявото, така и на дясното крило, като неговата универсалност предоставя на треньора Паоло Ваноли различни алтернативи за системата 4-3-3.

След като премина през академиите на Ливърпул и Манчестър Юнайтед, Харисън даде истински старт на кариерата си в САЩ с различни клубове от МЛС, преди да се завърне в Англия с екипа на Манчестър Сити през 2018 г.

След период под наем в Мидълзбро, Харисън се присъедини към Лийдс, първоначално под наем през 2018 г., а след това и с постоянен трансфер за 12,8 млн. евро през 2021 г.

Впоследствие той изкара два сезона под наем в Евертън, преди да се завърне на „Елънд Роуд“ миналото лято.

Снимки: Gettyimages

