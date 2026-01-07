Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Ювентус
  3. Спалети: Разполагаме с много добри защитници

Спалети: Разполагаме с много добри защитници

  • 7 яну 2026 | 04:24
  • 208
  • 0

Треньорът на Ювентус Лучано Спалети коментира победата с 3:0 над Сасуоло в мач от Серия "А".

„Отборът се справи добре, когато Сасуоло се опитваше да изнася топката от своята врата. Не им позволихме да ни надиграят в средата на терена, въпреки че това, разбира се, носи определени рискове в защита. Разполагаме с много силни защитници и можем да си го позволим, но решаващият фактор беше доминацията в играта. Когато Сасуоло атакуваше, играчите им бяха уморени от преследването ни и затова не бяха толкова ефективни“, заяви Спалети.

Силен Ювентус избухна с класика в гостуването на Сасуоло
Силен Ювентус избухна с класика в гостуването на Сасуоло

„На моменти играхме без типичен централен нападател, тъй като Джонатан Дейвид се изтегляше назад и създаваше пространства за включванията на Мирети. Двамата се справиха много добре с тази задача“, добави наставникът.

Юве се намира на 4-то място в класирането с 36 точки, колкото има и петият Рома.

