  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  Операцията на Фермин Алдегер е била успешна, няма срок за възстановяването му

  • 9 яну 2026 | 19:35
  • 408
  • 0
Отборът на Грезини Дукати съобщи, че операцията на бедрената кост на Фермин Алдегер, която испанецът контузи по време на вчерашните тренировки на пистата „Аспар“ край Валенсия, е минала успешно.

Новобранецът на годината в MotoGP за 2025 година се включи в тренировъчната сесия, в която участие взеха братята Алекс и Марк Маркес и още други пилоти. Тя отбеляза неофициалното начало на предсезонната подготовка на пилотите, но за Алдегер тренировката завърши с тежко падане и контузия на бедрената кост на левия крак.

Фермин Алдегер с тежка контузия на частния тест на Маркес
От Грезини Дукати веднага съобщиха, че испанецът ще бъде опериран днес в Барселона, а интервенцията е минала успешно. Сега за Алдегер предстои период на почивка и възстановяване, който не е ясно колко ще продължи.

Неговата надежда ще е той да може да се включи в първия официален предсезонен тест, който ще се проведе на „Сепанг“ в Малайзия между 3 и 5 февруари. След това ще има още два дни за подготовка на „Бурирам“ на 21 и 22 февруари, а сезонът ще стартира на тайландското трасе седмица по-късно.

Снимки: Gettyimages

