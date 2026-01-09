Операцията на Фермин Алдегер е била успешна, няма срок за възстановяването му

Отборът на Грезини Дукати съобщи, че операцията на бедрената кост на Фермин Алдегер, която испанецът контузи по време на вчерашните тренировки на пистата „Аспар“ край Валенсия, е минала успешно.
Новобранецът на годината в MotoGP за 2025 година се включи в тренировъчната сесия, в която участие взеха братята Алекс и Марк Маркес и още други пилоти. Тя отбеляза неофициалното начало на предсезонната подготовка на пилотите, но за Алдегер тренировката завърши с тежко падане и контузия на бедрената кост на левия крак.
Фермин Алдегер с тежка контузия на частния тест на Маркес
От Грезини Дукати веднага съобщиха, че испанецът ще бъде опериран днес в Барселона, а интервенцията е минала успешно. Сега за Алдегер предстои период на почивка и възстановяване, който не е ясно колко ще продължи.
Неговата надежда ще е той да може да се включи в първия официален предсезонен тест, който ще се проведе на „Сепанг“ в Малайзия между 3 и 5 февруари. След това ще има още два дни за подготовка на „Бурирам“ на 21 и 22 февруари, а сезонът ще стартира на тайландското трасе седмица по-късно.
Снимки: Gettyimages