Тойота отново се цели в победата в Льо Ман

Доскорошният доминатор в Световния шампионат за издръжливост (WEC) Тойота има две основни цели за предстоящия сезон: да спечели отново победата в Льо Ман и да намали оперативните грешки в състезанията. След като дълго време беше еталон в топ дивизията на WEC, Тойота не успя да вземе победа в първите седем кръга на сезон 2025 и най-накрая да триумфира във финала на кампанията в Бахрейн.

В последните 3 години победите в Льо Ман бяха за Ферари, а за последно Тойота взе световната титла при пилотите. Сезон 2025 пък беше първият, в който японците не успяха да вземат и титлата при конструкторите в ерата на Хиперкар правилата.

В тима обаче са наясно с проблемите, които трябва да бъдат решени и част от решението идва под формата на новия прототип в клас Хиперкар, представен тази седмица, който отново ще се състезава с името TR010 Hybrid. Това е третата голяма еволюция на автомобила, който първоначално дебютира като GR010 Hybrid през 2021 година. Специален акцент е поставен върху аеродинамиката, за да се увеличи максималната му скорост му в рамките на системата за баланс на представянето (BoP).

Вицепрезидентът на Тойота Racing, Казуки Накаджима, призна, че марката е разочарована от резултатите си на „Ла Сарт“ през последните години, но е уверен, че TR010 Hybrid може да помогне за обръщането на тази тенденция.

„Най-голямата ни цел е отново да спечелим в Льо Ман - заяви Накаджима на представянето. - След три години на разочароващи резултати в Льо Ман, това очевидно е най-голямата ни цел, както и спечелването на шампионата, защото винаги се стремим към това. Но ако трябва да ги степенувам, мисля, че Льо Ман е с основният приоритет.“

Toyota дълго време беше смятан за най-силния отбор в оперативно отношение в WEC, като често печелеше състезания чрез по-добро изпълнение – дори когато конкуренцията в ерата на хиперавтомобилите се засили.

Но обичайният безупречен подход на базирания в Кьолн отбор се пропука на няколко пъти през 2025 г., докато се опитваше да преодолее това, което смяташе за неблагоприятен BoP.

Случилото се в Остин е показателно - там екипът на допусна поредица от грешки, включително и лошо преценено решение за поставяне на гуми тип слик на автомобила №7, докато пистата все още беше влажна в края на състезанието. Накаджима призна, че отборът не е бил на върха на възможностите си тази година и е превърнал справянето с тази слабост в приоритет за 2026 година.

„Изпълнението на състезанията от страна отбора, като стратегия, питстопове, представяне на пилотите, избягване на грешки и други подобни неща, са решаваща част от представянето ни - обясни Накаджима. - Просто трябва да се съсредоточим върху тази част. Трябва да признаем, че през 2025 не бяхме на нивото, към което се стремим по отношение на представянето ни. В някои състезания се представихме наистина добре като отбор, но в други допуснахме грешки. Така че, като отбор, все още трябва да се подобряваме и това е ясна цел за следващата година.“

"В момента фокусът на Тойота е върху оперативната страна и опитите за решаване на тези проблеми. Не става въпрос за техническата страна, защото имаме много силен автомобил и силни пилоти. Така че това е областта, в която наистина искаме да сме сигурни, че ще бъдем готови за 2026 година."