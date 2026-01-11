Популярни
  Моторни спортове
  2. Моторни спортове
  Тойота отново се цели в победата в Льо Ман

Тойота отново се цели в победата в Льо Ман

  • 11 яну 2026 | 15:46
  • 259
  • 0
Тойота отново се цели в победата в Льо Ман

Доскорошният доминатор в Световния шампионат за издръжливост (WEC) Тойота има две основни цели за предстоящия сезон: да спечели отново победата в Льо Ман и да намали оперативните грешки в състезанията. След като дълго време беше еталон в топ дивизията на WEC, Тойота не успя да вземе победа в първите седем кръга на сезон 2025 и най-накрая да триумфира във финала на кампанията в Бахрейн.

В последните 3 години победите в Льо Ман бяха за Ферари, а за последно Тойота взе световната титла при пилотите. Сезон 2025 пък беше първият, в който японците не успяха да вземат и титлата при конструкторите в ерата на Хиперкар правилата.

Успехите в Льо Ман може да дадат предимство на Ферари във Формула 1
Успехите в Льо Ман може да дадат предимство на Ферари във Формула 1

В тима обаче са наясно с проблемите, които трябва да бъдат решени и част от решението идва под формата на новия прототип в клас Хиперкар, представен тази седмица, който отново ще се състезава с името TR010 Hybrid. Това е третата голяма еволюция на автомобила, който първоначално дебютира като GR010 Hybrid през 2021 година. Специален акцент е поставен върху аеродинамиката, за да се увеличи максималната му скорост му в рамките на системата за баланс на представянето (BoP).

Вицепрезидентът на Тойота Racing, Казуки Накаджима, призна, че марката е разочарована от резултатите си на „Ла Сарт“ през последните години, но е уверен, че TR010 Hybrid може да помогне за обръщането на тази тенденция.

Леклер също иска да се пробва в Льо Ман
Леклер също иска да се пробва в Льо Ман

„Най-голямата ни цел е отново да спечелим в Льо Ман - заяви Накаджима на представянето. - След три години на разочароващи резултати в Льо Ман, това очевидно е най-голямата ни цел, както и спечелването на шампионата, защото винаги се стремим към това. Но ако трябва да ги степенувам, мисля, че Льо Ман е с основният приоритет.“

Toyota дълго време беше смятан за най-силния отбор в оперативно отношение в WEC, като често печелеше състезания чрез по-добро изпълнение – дори когато конкуренцията в ерата на хиперавтомобилите се засили.

Ферари ще продължи да се състезава в WEC и Льо Ман поне до 2029 година
Ферари ще продължи да се състезава в WEC и Льо Ман поне до 2029 година

Но обичайният безупречен подход на базирания в Кьолн отбор се пропука на няколко пъти през 2025 г., докато се опитваше да преодолее това, което смяташе за неблагоприятен BoP.

Случилото се в Остин е показателно - там екипът на допусна поредица от грешки, включително и лошо преценено решение за поставяне на гуми тип слик на автомобила №7, докато пистата все още беше влажна в края на състезанието. Накаджима призна, че отборът не е бил на върха на възможностите си тази година и е превърнал справянето с тази слабост в приоритет за 2026 година.

Алпин връща много бърз португалец в Льо Ман
Алпин връща много бърз португалец в Льо Ман

„Изпълнението на състезанията от страна отбора, като стратегия, питстопове, представяне на пилотите, избягване на грешки и други подобни неща, са решаваща част от представянето ни - обясни Накаджима. - Просто трябва да се съсредоточим върху тази част. Трябва да признаем, че през 2025 не бяхме на нивото, към което се стремим по отношение на представянето ни. В някои състезания се представихме наистина добре като отбор, но в други допуснахме грешки. Така че, като отбор, все още трябва да се подобряваме и това е ясна цел за следващата година.“

"В момента фокусът на Тойота е върху оперативната страна и опитите за решаване на тези проблеми. Не става въпрос за техническата страна, защото имаме много силен автомобил и силни пилоти. Така че това е областта, в която наистина искаме да сме сигурни, че ще бъдем готови за 2026 година."

Хаджар получава състезателния инженер на Цунода

  • 11 яну 2026 | 13:35
  • 880
  • 0
Алпин може да пропусне първите тестове в Барселона

Алпин може да пропусне първите тестове в Барселона

  • 11 яну 2026 | 12:52
  • 2045
  • 1
Васьор: Ранното фокусиране върху сезон 2026 се отрази негативно на морала в отбора

Васьор: Ранното фокусиране върху сезон 2026 се отрази негативно на морала в отбора

  • 10 яну 2026 | 20:00
  • 2661
  • 0
Вече е ясен номерът на Никола Цолов за сезон 2026 във Формула 2

Вече е ясен номерът на Никола Цолов за сезон 2026 във Формула 2

  • 10 яну 2026 | 18:56
  • 8174
  • 0
Алекс Албон очаква "неестествено" усещане от новите коли във Формула 1

Алекс Албон очаква "неестествено" усещане от новите коли във Формула 1

  • 10 яну 2026 | 18:11
  • 2673
  • 0
Гасли: Да не вляза във Формула 1 след титлата в GP2 беше шамар в лицето

Гасли: Да не вляза във Формула 1 след титлата в GP2 беше шамар в лицето

  • 10 яну 2026 | 17:55
  • 2925
  • 0
