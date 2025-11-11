Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Ферари ще продължи да се състезава в WEC и Льо Ман поне до 2029 година

Ферари ще продължи да се състезава в WEC и Льо Ман поне до 2029 година

  • 11 ное 2025 | 16:23
  • 1031
  • 0
Ферари ще продължи да се състезава в WEC и Льо Ман поне до 2029 година

Отборът на Ферари ще продължи да се състезава във водещия клас на Световния шампионат за издръжливост (WEC) – Хиперкар, включително и „24-те часа на Льо Ман“ поне до края на 2029 година, обявиха от Маранело.

Ферари се завърна в битките с прототипи в WEC и Льо Ман през 2023 година и спечели на пистата „Сарт“ още от първия път. Последваха още две поредни победи в най-голямото маратонско състезание, а през този сезон успехът в Льо Ман беше гарнират и със световните титли за пилоти (Антонио Джовинаци, Алесандро Пиер Гуиди и Джеймс Каладо) и производители.

„Нашата програма беше родена за пет години от 2023 до 2027, защото от ФИА обявиха, че това ще бъде цикълът на използване на тези правила. С неговото удължаване до 2029 и ние можем да потвърдим, че ще продължим да се състезаваме до 2029 година“, каза ръководителят на програмата на Ферари в WEC Антонели Колета.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Моторни спортове

Тото Волф за шансовете на Верстапен: Този кораб отплава

Тото Волф за шансовете на Верстапен: Този кораб отплава

  • 11 ное 2025 | 15:13
  • 803
  • 0
Производителите искат повече яснота за процедурите при пушещ мотор

Производителите искат повече яснота за процедурите при пушещ мотор

  • 11 ное 2025 | 14:28
  • 318
  • 0
Новият двигател на Верстапен привлече вниманието на Макларън

Новият двигател на Верстапен привлече вниманието на Макларън

  • 11 ное 2025 | 13:36
  • 1394
  • 1
Пилотите на Ферари отговориха на големия шеф на Черните кончета

Пилотите на Ферари отговориха на големия шеф на Черните кончета

  • 11 ное 2025 | 13:10
  • 6973
  • 3
Програма на уикенда за Гран При на Валенсия в MotoGP

Програма на уикенда за Гран При на Валенсия в MotoGP

  • 11 ное 2025 | 13:02
  • 400
  • 0
Ландо Норис вече има пълен контрол върху битката за титлата

Ландо Норис вече има пълен контрол върху битката за титлата

  • 11 ное 2025 | 12:53
  • 1836
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Чунг Нгуен До за решението да отиде в Азия и да играе за Виетнам: Това беше част от офертата на клуба

Чунг Нгуен До за решението да отиде в Азия и да играе за Виетнам: Това беше част от офертата на клуба

  • 11 ное 2025 | 08:47
  • 18570
  • 20
Левски заведе дело срещу фен на клуба

Левски заведе дело срещу фен на клуба

  • 11 ное 2025 | 14:30
  • 19370
  • 35
Ямал предизвика нов скандал между федерацията и Барселона и пак отпадна за мачовете на Испания

Ямал предизвика нов скандал между федерацията и Барселона и пак отпадна за мачовете на Испания

  • 11 ное 2025 | 12:27
  • 19237
  • 73
Националите започнаха подготовка за квалификациите

Националите започнаха подготовка за квалификациите

  • 11 ное 2025 | 07:14
  • 16588
  • 37
Левандовски обмисля шокиращ ход, ако не подпише нов договор с Барселона

Левандовски обмисля шокиращ ход, ако не подпише нов договор с Барселона

  • 11 ное 2025 | 09:39
  • 24220
  • 13
Нов вълнуващ сблъсък от Евролигата в "Арена София"

Нов вълнуващ сблъсък от Евролигата в "Арена София"

  • 11 ное 2025 | 07:05
  • 7507
  • 0