Ферари ще продължи да се състезава в WEC и Льо Ман поне до 2029 година

Отборът на Ферари ще продължи да се състезава във водещия клас на Световния шампионат за издръжливост (WEC) – Хиперкар, включително и „24-те часа на Льо Ман“ поне до края на 2029 година, обявиха от Маранело.

Ферари се завърна в битките с прототипи в WEC и Льо Ман през 2023 година и спечели на пистата „Сарт“ още от първия път. Последваха още две поредни победи в най-голямото маратонско състезание, а през този сезон успехът в Льо Ман беше гарнират и със световните титли за пилоти (Антонио Джовинаци, Алесандро Пиер Гуиди и Джеймс Каладо) и производители.

„Нашата програма беше родена за пет години от 2023 до 2027, защото от ФИА обявиха, че това ще бъде цикълът на използване на тези правила. С неговото удължаване до 2029 и ние можем да потвърдим, че ще продължим да се състезаваме до 2029 година“, каза ръководителят на програмата на Ферари в WEC Антонели Колета.

Снимки: Gettyimages