  Sportal.bg
  Моторни спортове
  3. Алпин връща много бърз португалец в Льо Ман

Алпин връща много бърз португалец в Льо Ман

  • 21 окт 2025 | 19:15
  • 359
  • 0
Алпин връща много бърз португалец в Льо Ман

Заводският тим на Алпин в Световния шампионат за издръжливост (WEC) се подсили с португалеца Антонио Феликс да Коща, който доскоро беше пилот на Порше във Формула Е.

Да Коща изкара 3 години в Порше, където спечели световната титла във Формула Е, но тимът му налагаше ограничения върху участията му в WEC, част от който е и „24 часа на Льо Ман“. От 2026 португалецът ще комбинира програмата си в WEC със състезанията във Формула Е, където ще кара за Ягуар.

Ягуар спасява Да Коща от драмите в Порше
Ягуар спасява Да Коща от драмите в Порше

Доскоро Да Коща се състезаваше в WEC, като през 2022 той спечели титлата в LMP2, както и първото място в класа в Льо Ман. През 2023 Антонио кара в клас Хиперкар в WEC с клиентския прототип Порше 963 LMDh на Jota, но след това от германската компания настояха Да Коща да се концентрира изцяло върху Формула Е, което породи напрежението между пилота и шефовете му.

През тази година Да Коща завърши третия си сезон с Порше във Формула Е на 5-о място в класирането с пет подиума, но без победи.

Победител в Льо Ман ще кара за Ферари в първата тренировка в Мексико
Победител в Льо Ман ще кара за Ферари в първата тренировка в Мексико
 Порше се оттегля от битката в Льо Ман и WEC
Порше се оттегля от битката в Льо Ман и WEC
