Леклер също иска да се пробва в Льо Ман

Пилотът на Ферари във Формула 1 Шарл Леклер има желание да стартира в „24 часа на Льо Ман“ – най-голямото пистово състезание в света, а подобна амбиция вече заяви и бившият световен шампион Макс Верстапен.

„Искам да се пробвам там и да спечеля, но за да се случи това, ми трябва подготовка“, обясни Леклер преди галата на ФИА в Ташкент.

Леклер е в по-добра позиция от Верстапен по отношение Льо Ман, тъй като програмата на Ферари в WEC се развива отлично – Скудерията спечели състезанието в последните три години при завръщането си в Льо Ман с прототипа 499Р.

„Определено имам интерес, вече няколко пъти го казвам – допълни Шарл. – Но трябва да намеря начин да комбинирам Формула 1 и Льо Ман, защото когато се захвана с нещо, аз правя, за да спечеля. Затова и споменах подготовката, тъй като в Льо Ман нивото е супер високо. Но определено бих искал да пробвам.“

