Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Леклер също иска да се пробва в Льо Ман

Леклер също иска да се пробва в Льо Ман

  • 13 дек 2025 | 16:26
  • 145
  • 0

Пилотът на Ферари във Формула 1 Шарл Леклер има желание да стартира в „24 часа на Льо Ман“ – най-голямото пистово състезание в света, а подобна амбиция вече заяви и бившият световен шампион Макс Верстапен.

„Искам да се пробвам там и да спечеля, но за да се случи това, ми трябва подготовка“, обясни Леклер преди галата на ФИА в Ташкент.

Леклер е в по-добра позиция от Верстапен по отношение Льо Ман, тъй като програмата на Ферари в WEC се развива отлично – Скудерията спечели състезанието в последните три години при завръщането си в Льо Ман с прототипа 499Р.

„Определено имам интерес, вече няколко пъти го казвам – допълни Шарл. – Но трябва да намеря начин да комбинирам Формула 1 и Льо Ман, защото когато се захвана с нещо, аз правя, за да спечеля. Затова и споменах подготовката, тъй като в Льо Ман нивото е супер високо. Но определено бих искал да пробвам.“

Бивш шеф на Ферари припомни, че Хамилтън повтаря Фетел
Бивш шеф на Ферари припомни, че Хамилтън повтаря Фетел
Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Моторни спортове

Новият световен шампион успешно провокира Бин Сулайем

Новият световен шампион успешно провокира Бин Сулайем

  • 13 дек 2025 | 13:33
  • 836
  • 1
Норис платил 114 000 евро сметка за купона след титлата

Норис платил 114 000 евро сметка за купона след титлата

  • 13 дек 2025 | 12:52
  • 1144
  • 4
Гюнтер Щайнер с "почти извинение" на Ландо Норис след критиките срещу него

Гюнтер Щайнер с "почти извинение" на Ландо Норис след критиките срещу него

  • 13 дек 2025 | 12:19
  • 601
  • 0
Брандъл: Цунода се защитава като пиян моряк срещу Норис

Брандъл: Цунода се защитава като пиян моряк срещу Норис

  • 13 дек 2025 | 10:57
  • 898
  • 0
ФИА награди задочно Никола Цолов и компания

ФИА награди задочно Никола Цолов и компания

  • 13 дек 2025 | 10:18
  • 3774
  • 0
Розберг разказа за глобата след удара с Хамилтън през 2016 година

Розберг разказа за глобата след удара с Хамилтън през 2016 година

  • 12 дек 2025 | 21:20
  • 1829
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Спартак (Варна) 0:2 Ботев (Пловдив)

Спартак (Варна) 0:2 Ботев (Пловдив)

  • 13 дек 2025 | 15:42
  • 11931
  • 15
ЦСКА 1948 изхвърли Славия след трилър с продължения

ЦСКА 1948 изхвърли Славия след трилър с продължения

  • 13 дек 2025 | 14:30
  • 30027
  • 110
Съставите на Ливърпул и Брайтън, Салах е на пейката

Съставите на Ливърпул и Брайтън, Салах е на пейката

  • 13 дек 2025 | 16:00
  • 1660
  • 1
Челси - Евертън, Мареска с четири промени

Челси - Евертън, Мареска с четири промени

  • 13 дек 2025 | 16:17
  • 517
  • 0
ЦСКА ще опита да завърши годината подобаващо 

ЦСКА ще опита да завърши годината подобаващо 

  • 13 дек 2025 | 07:57
  • 12727
  • 47
Хаос и вандализъм покрай Лео Меси в Индия

Хаос и вандализъм покрай Лео Меси в Индия

  • 13 дек 2025 | 13:38
  • 7704
  • 28