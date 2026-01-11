Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Екстрьом изпревари Латеган малко преди финала на етап 7 в рали "Дакар"

Екстрьом изпревари Латеган малко преди финала на етап 7 в рали "Дакар"

  • 11 яну 2026 | 14:21
  • 472
  • 0
Екстрьом изпревари Латеган малко преди финала на етап 7 в рали "Дакар"

Шведският пилот на Форд Матиас Екстрьом спечели седмия етап на "Дакар 2026", като изпревари Жоао Ферейра (Тойота) и съотборника си Мич Гътри (Ford). Лидерът в по-голямата част от етапа Хенк Латеган (Тойота) загуби 8 минути преди последната контрола и изпусна етапната победа. Насър Ал-Атия (Дачия) остава лидер в генералното класиране.

Седмият етап на рали "Дакар 2026", който отведе кервана от Рияд до Уади Ад Дауасир в 459-километрова скоростна отсечка, може да се окаже с огромна тежест в битката за крайната победа при автомобилите.

Бенавидес с втора победа, завръща се в битката в рали "Дакар"
Бенавидес с втора победа, завръща се в битката в рали "Дакар"

Хенк Латеган, водещият пилот на Тойота Gazoo Racing, диктуваше темпото в етапа чак до последната контролна точка на 417 километър. До този момент той беше натрупал такава преднина пред Насър Ал-Атия, че на практика си беше върнал лидерската позиция в генералното класиране. Точно тогава обаче, в най-решаващия момент, нещо се обърка.

Южноафриканецът пресече финалната линия с над 8 минути изоставане от Матиас Екстрьом, който изненадващо спечели етапа със заводския си Raptor T1+, но също така и зад Ал-Атия. Това означава, че той не само пропусна златния шанс да се върне начело на състезанието, но и трябваше да приеме факта, че беше изпреварен в класирането именно от Екстрьом, който вече е втори зад катареца.

Сайнц за кошмара в "Дакар": Имах повреда в двигателя. Мислех, че ще трябва да се откажа
Сайнц за кошмара в "Дакар": Имах повреда в двигателя. Мислех, че ще трябва да се откажа

Тепърва предстои да разберем какво точно се обърка за Латеган в последните състезателни километри днес.

Тоби Прайс остана четвърти с втория Тойота Hilux, като затвърди репутацията си на силен пилот и на четири колела. Въпреки че австралиецът е легенда на "Дакар" при мотоциклетите, преместването при автомобилите не е гаранция за успех. Вместо това австралиецът прави впечатление с отлични представяния и солидност, които трябва да се вземат предвид за бъдещето. Топ 5 се допълва от първия Дачия Sandrider, този на световния шампион в W2RC Лукаш Мораеш, който изпревари съотборника си Себастиен Льоб.

И за двамата, но особено за деветкратния световен рали шампион, днешният резултат е важен, защото ги изкачва на по-добри позиции в генералното класиране. Сет Кинтеро завърши седми с третия заводски Hilux, само с 5 секунди по-бавен от Льоб и с 15 от Мораеш.

Карлос Сайнц също спечели няколко минути спрямо Ал-Атия, след като завърши девети пред съотборника си Нани Рома. Насър Ал-Атия финишира 11-и и загуби 7 минути и 24 секунди спрямо Екстрьом, но запази лидерството си в общото подреждане. Латеган завърши етапа на 13-о място.

Ал-Атия и Льоб донесоха двойна победа на Дачия в рали "Дакар"
Ал-Атия и Льоб донесоха двойна победа на Дачия в рали "Дакар"

В генералното класиране при автомобилите в "Дакар 2026", Ал-Атия води с 4 минути и 47 секунди пред Екстрьом (Форд). Шведът е следван от Нани Рома, трети на 7:15 минути от лидера, и от Латеган, който вече е четвърти, само на 6 секунди зад испанеца. Топ 5 се затваря от Карлос Сайнц (Форд) на 10:26 минути от върха, а Себастиен Льоб (Дачия) е шести, на 15:39 минути.

Брабек спечели шестия етап на "Дакар" след наказание на Сандърс
Брабек спечели шестия етап на "Дакар" след наказание на Сандърс
Снимки: Gettyimages

