Бенавидес с втора победа, завръща се в битката в рали "Дакар"

Аржентинецът Лусиано Бенавидес с KTM записа втори етапен успех в тазгодишното издание на рали "Дакар" и отново се включи в борбата за крайната победа. Той вече е само на 4 минути и 40 секунди зад лидера и негов съотборник Даниъл Сандърс, който завърши четвърти, но увеличи аванса си пред Рики Брабек. Американецът с Хонда финишира едва десети и вече изостава на 4 минути и 25 секунди.

След заслужен ден за почивка в Рияд, състезателите подновиха пътя си към Уади Ад Дауасир със седмия етап, който включва 459 състезателни километра за мотоциклетистите. Специалната отсечка премина под доминацията на KTM, като австрийските машини окупираха първите две места с Бенавидес и Едгар Канет, а Даниел Сандърс успя да увеличи преднината си в генералното класиране.

Победител в етапа стана аржентинецът, който демонстрира безпогрешно темпо и пое контрола още от самото начало на състезанието. С напредването на километрите той постепенно увеличаваше преднината си пред конкуренцията. Това беше истинска демонстрация на сила за Бенавидес, който постигна втората си етапна победа за сезона и общо седма в кариерата си, с което поднови кандидатурата си за краен триумф.

В крайна сметка той изпревари Едгар Канет, който на практика пропиля шанса си за победа в първите 30 километра. Испанецът достигна първата контрола с пасив от 4 минути и 14 секунди от общо 4 минути и 47 секунди, които натрупа до финала. В оставащите над 400 километра темпото му беше много близко до това на Бенавидес, което е положителен знак за младия испанец. Той отново е сред главните действащи лица след проблемите с гумите, които го извадиха от борбата за победа в маратонския етап.

На трета позиция се нареди французинът Адриен ван Беверен с Хонда. Той обаче заема едва седмо място с изоставане от 55 минути и 57 секунди.

Благодарение на четвъртото си време днес, Сандърс затвърди лидерската си позиция. Победителят от изданието през 2025 завърши с пасив от 5 минути и 35 секунди, подпомогнат и от бонус от 2 минути и 24 секунди. По този начин той увеличи преднината си пред Брабек, който беше намалил разликата на 45 секунди след 6-минутното наказание на австралиеца за превишена скорост в шестия етап.

След като наследи победата в петъчния етап, днес калифорниецът трябваше да отваря трасето, което се оказа трудна задача. Въпреки бонуса от 5 минути и 36 секунди, той завърши с десето време, на 9 минути и 15 секунди от победителя. Това означава, че разликата му спрямо Сандърс в генералното класиране нарасна до 4 минути и 25 секунди. Сега и двамата, както вече стана ясно, трябва да се пазят и от Бенавидес, който се доближи на 4 минути и 40 секунди.

The defending champion Daniel Sanders says he’s “Just getting warmed up and is ready for a big day tomorrow” 🎙️



Check out the full Stage 7️⃣ results and reaction 🔗https://t.co/BrruP0pcjg#Dakar2026 #DakarInSaudi pic.twitter.com/RMYdRb9cHV — DAKAR RALLY (@dakar) January 11, 2026

На пето място днес се нареди Скайлър Хаус с изоставане от 6 минути и 45 секунди. С този резултат той изпревари Начо Корнехо за петата позиция в генералното класиране. Корнехо завърши девети днес, на 9 минути и 10 секунди. Сега американецът е на 33 минути и 14 секунди зад Сандърс, а чилийският пилот на Hero е с 11 секунди по-назад. Пред тях в общото подреждане остава Тоша Шарейна, седми в етапа, който се намира в „ничията земя“ – на 15 минути и 6 секунди от върха, но с над четвърт час аванс пред преследвачите си. За тази ситуация обаче със сигурност тежат 10-те минути наказание, които той получи в петия етап.

В клас Rally2 продължава отличното представяне на Майкъл Дохърти, който с шесто време в общото класиране спечели петата си етапна победа. Истинска жалко е, че южноафриканецът няма да види отплатата за своето превъзходство, тъй като отпадането му в първата част на маратонския етап заради счупена джанта му позволи да продължи, но без шанс за крайна победа.

В класирането в класа продължава да води новобранецът Престън Кембъл от младежкия отбор на Хонда. Днес обаче той загуби почти пет минути и половина спрямо прекия си преследвач Тони Мулец, който намали общата разлика до само 11 минути и 7 секунди. И двамата вече са в топ 10 на генералното класиране, облагодетелствани от спирането на Брадли Кокс (Sherco), който остана на 431-ия километър без възможност да получи помощ, тъй като и двамата му съотборници вече са извън състезанието.