  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  Брабек спечели шестия етап на "Дакар" след наказание на Сандърс

Брабек спечели шестия етап на "Дакар" след наказание на Сандърс

  • 9 яну 2026 | 13:47
  • 558
  • 0
Брабек спечели шестия етап на "Дакар" след наказание на Сандърс

Лидерът при мотоциклетистите в рали "Дакар 2026" Даниъл Сандърс с КТМ спечели днешния шести етап от надпреварата - 326 състезателни километра между Хаил и Рияд, но броени часове по-късно загуби победата заради наказание.

Решението беше взето от комисарите на ФИМ, като Сандърс получи 6 наказателни минути заради неспазване ограниченията на скоростта от 50 км/ч в прехода. Сандърс спечели етапа с аванс от 4:43 минути пред Рики Брабек с Хонда. Днешното наказание промени класирането за етапа, но и генералното подреждане, където преднината на лидера беше значително намалена точно в навечерието на почивния ден.

КТМ отвръща на удара: Бенавидес спечели петия етап в "Дакар", Сандърс отново начело
КТМ отвръща на удара: Бенавидес спечели петия етап в "Дакар", Сандърс отново начело

В генералното класиране Сандърс води само с 45 секунди пред Брабек, така че наказанието от днес може да се окаже много важно за развоя на състезанието. Преди санкцията авансът на Сандърс беше 6:45 минути.

Днес Сандърс не беше начело само в първите 39 километра от етапа, но след това поведе и увеличаваше аванса си на всяка следваща контрола, като до финала събра и бонус от 2:40 минути за това, че отваря пътя за съперниците си.

Втора поредна етапна победа изведе Тоша Шарейна на върха на рали "Дакар"
Втора поредна етапна победа изведе Тоша Шарейна на върха на рали "Дакар"

На трета позиция Тоша Шарейна (Хонда) успя да компенсира до голяма степен 10-минутното наказание, което получи вчера, като финишира на 5:57 минути от Сандърс. Това обаче не му беше достатъчно, за да се върне на подиума в генералното класиране. Вчерашният победител, аржентинецът Лусиано Бенавидес (КТМ) днес финишира седми с пасив от 10:04 минути. Пилотът на KTM остава трети на 10:15 минути от водача и е на 1:41 минути пред Шарейна.

Снимки: Imago

