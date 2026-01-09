Брабек спечели шестия етап на "Дакар" след наказание на Сандърс

Лидерът при мотоциклетистите в рали "Дакар 2026" Даниъл Сандърс с КТМ спечели днешния шести етап от надпреварата - 326 състезателни километра между Хаил и Рияд, но броени часове по-късно загуби победата заради наказание.

Решението беше взето от комисарите на ФИМ, като Сандърс получи 6 наказателни минути заради неспазване ограниченията на скоростта от 50 км/ч в прехода. Сандърс спечели етапа с аванс от 4:43 минути пред Рики Брабек с Хонда. Днешното наказание промени класирането за етапа, но и генералното подреждане, където преднината на лидера беше значително намалена точно в навечерието на почивния ден.

В генералното класиране Сандърс води само с 45 секунди пред Брабек, така че наказанието от днес може да се окаже много важно за развоя на състезанието. Преди санкцията авансът на Сандърс беше 6:45 минути.

Днес Сандърс не беше начело само в първите 39 километра от етапа, но след това поведе и увеличаваше аванса си на всяка следваща контрола, като до финала събра и бонус от 2:40 минути за това, че отваря пътя за съперниците си.

На трета позиция Тоша Шарейна (Хонда) успя да компенсира до голяма степен 10-минутното наказание, което получи вчера, като финишира на 5:57 минути от Сандърс. Това обаче не му беше достатъчно, за да се върне на подиума в генералното класиране. Вчерашният победител, аржентинецът Лусиано Бенавидес (КТМ) днес финишира седми с пасив от 10:04 минути. Пилотът на KTM остава трети на 10:15 минути от водача и е на 1:41 минути пред Шарейна.

