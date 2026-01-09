Популярни
Сайнц за кошмара в "Дакар": Имах повреда в двигателя. Мислех, че ще трябва да се откажа

  • 9 яну 2026 | 17:02
  • 740
  • 0
Сайнц за кошмара в "Дакар": Имах повреда в двигателя. Мислех, че ще трябва да се откажа

Карлос Сайнц се изкачва в класирането на рали "Дакар", но тази седмица голямата битка за него беше да завърши маратонския етап, който беше вчера и онзи ден. Двукратният световен шампион беше много близо до отпадането в маратонското изпитание, като в сряда той и навигаторът му Лукас Крус трябваше да се борят с проблеми със съединителя на техния прототип Raptor.

През втората част на етапа, която се проведе вчера, проблемите се увеличиха. Този път неприятната изненада се оказа повреда в двигателя.

Ал-Атия и Льоб донесоха двойна победа на Дачия в рали "Дакар"
Ал-Атия и Льоб донесоха двойна победа на Дачия в рали "Дакар"

„Вчера за нас беше лотария. Когато по средата на етапа светна алармата на двигателя, мислех, че ще бъдем принудени да се откажем и да се приберем у дома. Всичко, което идва оттук нататък, е бонус - заяви Карлос пред El Mundo Deportivo. - Спасихме ли състезанието? Да, имахме доста сериозен проблем с двигателя. Механиците трябваше да разглобят двигателя, за да отстранят проблема. Стигнахме до финала, направо спечелихме от лотарията. След съединителя и проблема с двигателя, да стигнем на финала се оказа отлична новина.“

Вчера сутринта Карлос трябваше да поеме сериозен риск след като през нощта в сряда срещу четвъртък екипажите нямаха право на помощ от страна на механиците си.

Тройна победа на Форд в рали "Дакар", Гътри взе петия етап
Тройна победа на Форд в рали "Дакар", Гътри взе петия етап

„Знаехме, че в момента, в който натиснем съединителя, той ще проработи, но само веднъж, и това беше, за да стартираме в специалния етап - обясни Матадора. - Ако бяхме спрели в етапа, можехме да потеглим пак, но ако бяхме спрели на изкачване или в пясъка, щяхме да останем там. На едно място знаех, че не мога да разчитам на съединителя и трябваше да прескоча една огромна скала."

Така Сайнц пристигна в бивака в Хаил, теглен от своя съотборник и победител във вчерашния етап, Мич Гътри, но днес се видя, че всички проблеми по колата на испанеца са отстранени и той отново се бори в челото.

Брабек спечели шестия етап на "Дакар" след наказание на Сандърс
Брабек спечели шестия етап на "Дакар" след наказание на Сандърс
