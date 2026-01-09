Популярни
Ал-Атия и Льоб донесоха двойна победа на Дачия в рали "Дакар"

  • 9 яну 2026 | 15:22
  • 1308
  • 0
Ал-Атия и Льоб донесоха двойна победа на Дачия в рали "Дакар"

Двете големи звезди на Дачия Насър Ал-Атия и Себастиен Льоб донесоха двойна победа на тима в шестия етап на рали „Дакар“ – 326 състезателни километра от Хеил до Рияд. На финала на отсечка петкратният победител в ралито завърши почти 3 минути аванс пред 9-кратния световен шампион.

До предпоследната контрола в етапа Сет Кинтеро (Тойота) също се бореше за първата позиция, но в последните 100 километра той и Льоб не успяха да спрат атаката на Ал-Атия.

Брабек спечели шестия етап на "Дакар" след наказание на Сандърс
Брабек спечели шестия етап на "Дакар" след наказание на Сандърс

На финала на отсечката Кинтеро остана трети, на 21 секунди от Льоб. В топ 5 на класирането за днешния ден влязоха още двама пилоти на Тойота: Тоби Прайс завърши четвърти, а Жоао Ферейра – пети. Шести остана Нани Рома – най-напред от пилотите на Форд, на малко над 5:30 минути зад Ал Атия.

След днешия етап Ал Атия остава начело, на 6:10 минути пред Хенк Латеган (Тойота) и на 9:13 минути пред Нани Рома, който е трети. Форд има още двама пилоти в топ 5: Карлос Сайнц и Матиас Екстрьом, които са преследвани от Льоб, който е на шести, на почти 18 минути от катарския си съотборник.

Тройна победа на Форд в рали "Дакар", Гътри взе петия етап
Тройна победа на Форд в рали "Дакар", Гътри взе петия етап
Снимки: Imago

