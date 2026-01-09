Ал-Атия и Льоб донесоха двойна победа на Дачия в рали "Дакар"

Двете големи звезди на Дачия Насър Ал-Атия и Себастиен Льоб донесоха двойна победа на тима в шестия етап на рали „Дакар“ – 326 състезателни километра от Хеил до Рияд. На финала на отсечка петкратният победител в ралито завърши почти 3 минути аванс пред 9-кратния световен шампион.
До предпоследната контрола в етапа Сет Кинтеро (Тойота) също се бореше за първата позиция, но в последните 100 километра той и Льоб не успяха да спрат атаката на Ал-Атия.
На финала на отсечката Кинтеро остана трети, на 21 секунди от Льоб. В топ 5 на класирането за днешния ден влязоха още двама пилоти на Тойота: Тоби Прайс завърши четвърти, а Жоао Ферейра – пети. Шести остана Нани Рома – най-напред от пилотите на Форд, на малко над 5:30 минути зад Ал Атия.
След днешия етап Ал Атия остава начело, на 6:10 минути пред Хенк Латеган (Тойота) и на 9:13 минути пред Нани Рома, който е трети. Форд има още двама пилоти в топ 5: Карлос Сайнц и Матиас Екстрьом, които са преследвани от Льоб, който е на шести, на почти 18 минути от катарския си съотборник.
Снимки: Imago