Грък спечели овчарския скок на турнир “Академик”

Гръцкият състезател Георгиос Папанастасиу спечели овчарския скок при мъжете в 55-ото издание на международния атлетически турнир “Академик”, който се проведе в столичната зала “Фестивална” днес. Той се наложи в сектора с постижение от 5.15 метра. Втори завърши Евгени Енев (на водещата снимка) с 5.05 м, а трети се нареди Алекс Любенов с 4.95 м.

В тласкането на гюле при жените победата извоюва Ивелина Милкова с 13.35 м, а при мъжете първото място зае Петър Тодоров с личен рекорд от 15.00 м, следван от Кирил Георгиев също с личен рекорд от 14.97 м и от Калоян Жеков, който също коригира най-добрия резултат в своята кариера до 14.04 м.

Снимки: Борислав Цветанов