Мартин Кушев: Тръгнах си от Славия, защото се случиха неща, които ме обидиха

Бившият нападател Мартин Кушев доскоро бе в щаба на Златомир Загорчич в Славия, но преди около три месеца си тръгна от „Овча купел“. Сега той разкри причината, както и бъдещите си намерения.

„Раздялата ми със Славия е дълга тема, ще откараме до утре, ако вляза в подробности. В клуба съм бил дълги години и всичко ми е ясно. Случиха се неща, които ме обидиха и логично си тръгнах. С тези неща са наясно всички там, но всеки си знае какво може да търпи. И за футболистите са ясни нещата. Не ми е приятна темата. В Славия имам много приятели, чувам се с доста футболисти, честитихме си празниците. Разбира се, има и хора, с които не се чувам и не искам да се чувам“, заяви Кушев пред „Мач Телеграф“.

„Аз искам сериозен проект и чакам за такъв. Има интерес, но искам да се захвана с нещо, което ми доставя удоволствие, а не като други колеги - отидеш на 300-400 км от родното място и работиш 3 месеца и после обратно. За мен нещата трябва да са докрай изпипани и аз да съм сигурен в този проект. Колкото до Загорчич, не е ставало на въпрос, но и аз имам всички лицензи за работа като старши треньор...Времето ще покаже какво ще става. Имам желание да съм във футбола“, каза още специалистът.

Кушев коментира и нивото в efbet Лига, както и най-добрите нападатели в елита.

„Много различни и нови неща виждаме този сезон. Интересно първенство, с нов водач през зимата. Смятам, че Левски и Лудогорец са най-добрите отбори в шампионата и ще спорят за титлата през пролетта. Колкото до ЦСКА, тази година няма да има сили да спори за златото. Гледам, че правят мощна зимна селекция, но са закъснели в моите очи. Другия сезон със сигурност ЦСКА ще е претендент за титлата.

Ръководството на Левски трябва да бъде поздравено, защото правилната селекция и търпението към треньора сега им се отплащат. Неслучайно един треньор трябва да се оценява след втората подготовка на отбора. Добре е, че управата на Левски дава тон за такова нещо. Проблемите на предишния треньор Станислав Генчев дойдоха от неговата тактика, която не се прие нито от играчите, нито от феновете. Левски е отбор, който сме свикнали да вкарва много голове и да играе атакуващо. При Генчев се стигаше до победи, но с прагматична игра, което и на ръководните фактори явно не се хареса, все пак и тогава отборът разполагаше със страхотни футболисти.

Сред нападателите в елита най-много ми харесва Хуан Переа от Локомотив (Пловдив). Притежава както страхотна физика, така и впечатляваща техника, наистина изкусен централен нападател. Също и Диало от ЦСКА 1948 е доста солиден, но Переа ми е фаворит. От българските централни нападатели може би Георги Лазаров, който не е типичен таран, и Рупанов“, смята Кушев.