Славия се раздели с Мартин Кушев

  • 28 ное 2025 | 15:41
  • 2775
  • 0

Договорът на Мартин Кушев със Славия беше прекратен, съобщиха от клуба. 

"Изказваме благодарност на специалиста за дългогодишната работа и всеотдайност. Пожелаваме на Мартин Кушев всичко най-добро в професионален и личен план", се казва в съобщението на "белите".

Професионалната кариера на бившия нападател е почти изцяло свързана с "белите". Кушев преминава в отбора от София за първи път през 1997 година, като това е дебютният от общо четири периода за него в тима.

През 1999 година Кушев започва да играе в чужбина, преминавайки в германския Саарбрюкен. Отново носи екипа на Славия през 2000 и 2002 година, а това е последвано от трансфер в първенството на Русия. Последното завръщане на бившия национал в Славия е през 2011 година, когато приключва състезателната му кариера. 

През сезон 2011-2012 става старши треньор на първия състав, а в периода 2016-2025 година неизменно е в треньорския щаб на "белите" като помощник.

Кушев има 115 мача и 53 гола за Славия в четирите си периода като футболист, а по време на работата си в клуба изкарва и треньорски ПРО лиценз.

Мартин Кушев беше част от щаба на Златомир Загорчич, който се раздели с "белите" през октомври.

