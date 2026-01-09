Славия замина за Турция

Славия замина на лагер в Турция с група от 26 футболисти. В състава е новото попълнение на отбора Лука Иванов, който беше привлечен по-рано тази седмица. Юношеският национал Валентин Йотов остава на проби в отбора. Защитникът от академията Максимилиан Лазаров ще тренира с първия тим по време на зимната подготовка.

"Белите" ще останат в турския курорт Анталия до 29 януари, като ще изиграят пет контролни срещи.

Група на Славия: Вратари – Леви Нтумба, Иван Андонов, Георги Петков Защитници – Диего Фераресо, Тони Чунг, Лазар Марин, Никола Савич, Лука Иванов, Джордан Варела, Максимилиан Лазаров. Халфове – Мохамед Досо, Кристиян Стоянов, Иван Минчев, Борис Тодоров, Георги Шопов, Илиян Стефанов, Валентин Йотов (на проби), Емил Стоев, Васил Казълджиев, Кристиян Балов, Роберто Райчев, Антонио Попов.Нападатели – Янис Гермуш, Марко Милетич, Любомир Костов, Емилиян Гогев.