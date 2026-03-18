Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Дагенъм & Ред
  • 18 март 2026 | 19:49
  • 584
  • 0
Анди Керъл стана играещ мениджър

Бившият английски национал Анди Керъл бе назначен за временен треньор на шестодивизионния футболен клуб Дагенъм и Редбридж. Той освен това е активен играч и миноритарен собственик на Дагърс.

Керъл, който игра за Ливърпул, Уест Хам и Нюкасъл във Висшата лига, подписа тригодишен договор с Дагенъм и Редбридж през месец юли миналата година. В последствие той вкара шест гола в 12 мача в Южната лига, но отсъства в продължение на месеци заради травма.

Керъл, на 37 години, влезе сред миноритарните собственици през миналия месец, а сега ще замени Лий Брадбери като мениджър. Неговото назначение съвпада с пристигането в клуба на още един акционер и стратегически партньор на Дагенъм и Редбридж - ютубърът Оладидже Олатунджи "KSI".

Клубът е на 12-о място в класирането на Южната лига с 56 точки от 39 мача.

Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Футбол свят

Халф-бек на Рома: Не извърших нарушението, заради което ме изгониха срещу Комо

  • 18 март 2026 | 17:22
  • 541
  • 0
Доку: Ако играем така всеки мач, ще затрудним много отбори

  • 18 март 2026 | 17:11
  • 764
  • 1
Шефът на Ла Лига за Перес: Ако вярвахме на оплакванията му, да сме се удавили

  • 18 март 2026 | 17:06
  • 745
  • 1
Правителството на Сенегал призова за международно разследване за корупция след отнетата титла на Африка

  • 18 март 2026 | 16:57
  • 673
  • 0
Правителството ще съди Роман Абрамович за приходите от продажбата на Челси

  • 18 март 2026 | 16:56
  • 4875
  • 7
Пеп: Най-голямото ми предизвикателство не е Реал Мадрид, а Ливърпул на Клоп

  • 18 март 2026 | 16:52
  • 1507
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

Луда първа част: Барселона 3:2 Нюкасъл

  • 18 март 2026 | 19:44
  • 11285
  • 33
Илиан: Левски води заслужено, Пламен Илиев си тръгна без да си кажем "довиждане"

  • 18 март 2026 | 19:48
  • 11883
  • 11
Обявиха кога ще е дербито между ЦСКА и Левски

  • 18 март 2026 | 14:31
  • 24514
  • 87
Стоичков и Бойко Величков дават съвместна пресконференция за бъдещето на ЦСКА

  • 18 март 2026 | 12:43
  • 27856
  • 99
УЕФА глоби с 20 000 евро футболист заради грозна изцепка след Лудогорец - Ференцварош

  • 18 март 2026 | 12:03
  • 21705
  • 19
Витомир Вутов: Ще правим всичко възможно да спасим футбола в Ловеч

  • 18 март 2026 | 13:40
  • 13271
  • 28