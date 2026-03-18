Анди Керъл стана играещ мениджър

Бившият английски национал Анди Керъл бе назначен за временен треньор на шестодивизионния футболен клуб Дагенъм и Редбридж. Той освен това е активен играч и миноритарен собственик на Дагърс.

Керъл, който игра за Ливърпул, Уест Хам и Нюкасъл във Висшата лига, подписа тригодишен договор с Дагенъм и Редбридж през месец юли миналата година. В последствие той вкара шест гола в 12 мача в Южната лига, но отсъства в продължение на месеци заради травма.

Керъл, на 37 години, влезе сред миноритарните собственици през миналия месец, а сега ще замени Лий Брадбери като мениджър. Неговото назначение съвпада с пристигането в клуба на още един акционер и стратегически партньор на Дагенъм и Редбридж - ютубърът Оладидже Олатунджи "KSI".

Клубът е на 12-о място в класирането на Южната лига с 56 точки от 39 мача.

Снимки: Imago