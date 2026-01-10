Съндърланд изхвърли Евертън от ФА Къп след дузпи, “карамелите” с пълен провал при наказателните удари

Евертън е третият отбор от Премиър лийг, който отпадна от ФА Къп, след като в третия кръг на надпреварата “карамелите” загубиха у дома от Съндърланд след изпълнение на дузпи. Редовното време завърши при резултат 1:1 след хубав гол на Ендзо Льо Фи и попадение Джеймс Гарнър от дузпа, която не трябваше да бъде отсъждана. След това обаче Евертън се провали напълно при дузпите и не успя да реализира нито един от трите 11-метрови наказателни удари, които домакините изпълниха. Така Съндърланд победи с 3:0 при дузпите и се класира за четвъртия кръг.

Robin Roefs is the penalty shootout hero 🧤



He saves all three of @Everton's spot kicks to send @SunderlandAFC through to the FA Cup fourth round 🙌 pic.twitter.com/9TK7gFy7m0 — Premier League (@premierleague) January 10, 2026

Дейвид Мойс, който е притиснат от доста кадрови проблеми, заложи на сравнително силен състав, като направи само четири промени от мача с Уулвс. Две от тях бяха принудителни заради червените картони на Грийлиш и Кийн. Патерсън, Рьол, Бето и Диблинг започнаха. В състава на Съндърланд имаше пет промени. Люк О’Ниен стартира за първи като титуляр през този сезон. Садики, Мъндъл, Сиркин и Майенда също започнаха.

“Черните котки” доминираха сериозно през първото полувреме. В 30-ата минута гостите поведоха заслужено с много хубав гол на Ендзо Льо Фи. Дълго изпълнен тъч в наказателното поле на Евертън създаде суматоха, Майенда върна към Фи, който със страхотен удар от въздуха прати топката в далечния ъгъл. До почивката Пикфорд направи две много важни спасявания, с които остави Евертън в мача.

“Карамелите” започнаха по-активно второто полувреме, но в 64-тата минута Майенда пропусна добра възможност да удвои за гостите. Малко след това Евертън имаше основателни претенции за дузпа, след като Бето бе повален от Хюм, но реферът не видя нарушение, а ВАР не е на разположение до петия кръг на надпреварата, така че нямаше как да се намеси.

В 78-ата минута Бари плонжира и засече с глава центриране отдясно на Макнийл, но топката премина встрани.

В 88-ата минута Евертън получи много спорна дузпа за единоборство на Хюм срещу Азну. Бранителят не извърши нарушение, но това не го спаси. Джеймс Гарнър бе точен от бялата точка, въпреки че Рьофс отгатна посоката на удара му.

В продълженията Съндърланд бе по-активният тим, но до нов гол не се стигна, така че дузпи трябваше да определят кой ще продължи в следващия кръг.

Джеймс Гарнър пропусна първата дузпа, като този път Рьофс спаси удара му от бялата точка. Льо Фи бе точен, но Тиерно Бари пропусна и втория наказателен удар за Евертън. Джака бе безкомпромисен - 2:0 за Съндърланд при дузпите. “Карамелите” продължиха да пропускат и Бето също не успя да преодолее Рьофс. Люк О’Ниен сложи точка на спора.

0 - Everton are only the second top-flight side to lose an FA Cup penalty shootout without scoring any of their penalties in that shootout, after Blackburn against Sunderland in February 2003. Tame. pic.twitter.com/NydB5RcC2R — OptaJoe (@OptaJoe) January 10, 2026

Следвай ни:

Снимки: Imago