Отбор от шеста дивизия сътвори една от най-големите сензации в историята на ФА Къп

Шестодивизионният Макълсфийлд стигна до историческа за клуба победа. Тимът от Нешънъл Лийг Север отстрани носителя на ФА Къп Кристъл Палас в третия кръг на турнира след победа с 2:1. За първи път в историята на турнира тим от шестото ниво на английския футбол отстранява отбор от елита. Домакините са ръководени от брата на Уейн Рууни - Джон, а легендата на Манчестър Юнайтед изгледа мача от трибуните.

Оливер Гласнер даде почива на някои основни играчи, но сред титулярите бяха капитанът Марк Геи и Адам Уортън. Палас имаше голямо предимство по отношение на владеенето на топката, но домакините ограничиха съперника и головите положения бяха рядкост. Малко преди почивката Макълсфийлд поведе. След центриране от фал капитанът Пол Доусън се разписа след удар с глава.

Гласнер направи тройна смяна на почивката, но това не помогна на лондончани. След час игра шестодивизионният тим стигна до втори гол. Айзък Бъкли-Рикетс се разписа след голямо разбъркване в наказателното поле на съперника. Към края “орлите” натиснаха и създадоха някои положения. Удар на Уортън бе спасен, а Йереми Пино вкара гол в 90-ата минута, но ново попадение не падна и Палас напусна турнира след срамна загуба.

