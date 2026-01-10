Астън Вила изхвърли Тотнъм от ФА Къп

Астън Вила пренесе доброто си представяне от първенството във ФА Къп. Бирмингамци спечелиха с 2:1 гостуването си на Тотнъм и се класира за четвъртия кръг на турнира. Тимът на Унай Емери изигра силно първо полувреме, след което водеше с два гола. Емилиано Буендия откри резултата в 22-ата минута, а Морган Роджърс се разписа в добавеното време на първата част. След почивката “шпорите” подобриха представянето и стигнаха до гол, дело на Уилсон Одобер, но това не бе достатъчно.

В началото двубоят бе равностоен, но Вила стоеше по-уверено на терена. Гостите загубиха много рано Бубакар Камара поради контузия. На негово място влезе Юри Тилеманс, който се включи отлично. Прекрасна комбинация на бирмингамци доведе до първия гол в мача, който бе реализиран от Буендия. Това даде още по-голяма увереност на Вила и малко по-късно Викарио трябваше да се справя с мощен удар на Кеш. Проблемите на Тотнъм се увеличиха след половин час игра, тъй като Ричарлисон се контузи и трябваше да бъде заменен от Рандал Коло Муани.

THROUGH TO THE FOURTH ROUND 🙌 pic.twitter.com/sM0Hu8yJAs — Aston Villa (@AVFCOfficial) January 10, 2026

Тимът на Емери имаше предимство в този период, а лондончани нямаха идея как да затруднят съперника. Все пак Коло Муани прати топката в мрежата, но попадението не бе зачетено поради засада. Гостите нанесоха втори удар в самия край на първото полувреме. Буендия отклони към Роджърс в наказателното поле и той прати топката във вратата за 0:2.

Тотнъм заигра по-силно през втората част и даде някакви поводи за оптимизъм на феновете си. Бизот се справи с удар на Чави Симонс. В 53-ата минута Коло Муани напредна и пусна към Одобер, който върна “шпорите” в мача. Това мотивира допълнително домакините и те тръгнаха още по-активно в търсене на изравняване. Вратарят на Вила се справи с удар на Одобер, който по-късно пропусна една добра възможност.

Лондончани редяха атака след атака, но в 72-ата минута гостите можеха да решат всичко. Буендия стреля покрай Викарио и топката отиваше към мрежата, но Поро успя да я изчисти преди да премине голлинията. Това даде начало на добър период за Астън Вила. Неговият край бе попадение на Симонс, което бе отменено поради засада. Малко по-късно след дълго отсъствие на терена се завърна Доминик Соланке. Последните минути бяха изпълнени с нерви и спорове, но бирмингамци удържаха преднината си.

Снимки: Imago