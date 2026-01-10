Популярни
  ФА Къп
  2. ФА Къп
  3. Последният в Премиър лийг показа голова мощ във ФА Къп

Последният в Премиър лийг показа голова мощ във ФА Къп

  10 яну 2026 | 16:36
  • 647
  • 0
Последният в Премиър лийг показа голова мощ във ФА Къп

Последният в Премиър лийг Уулвърхамптън “изля” гнева си над Шрюсбъри и ги победи с 6:1 в третия кръг на ФА Къп. Футболистите на Роб Едуардс не срещнаха затруднения срещу по-ниско дивизионния си противник. Йорген Странд Ларсен (9’, 41’, 58’) се отличи с хеттрик, а Йон Ариас (11’), Родриго Гомеш (85’) и Толу Арокодаре (90+2’) добавиха още три попадения. “Вълците” успяха да вземат преднина от две попадения още в първите 11 минути на двубоя, когато Странд Ларсен се разписа, а почти веднага след това и Ариас добави попадение. В 26-ата минута капитанът на Шрюсбъри Джон Маркис бе фаулиран в наказателното поле и това доведе до дузпа. Гостите намалиха и поне за кратък период от време създадоха впечатление, че срещата може да постави повече въпросителни пред домакините преди норвежкото острие отново да увеличи на две попадения преднината на Уулвс. След почивката и двата тима значително намалиха темпото, а освен третото попадение на Странд Ларсен, домакините оформиха крайния резултат в последните няколко минути, когато се разписаха още на два пъти срещу уморения си противник.

В друг от ранните двубои от турнира в днешния ден Лестър надделя с 2:0 в гостуването си на Челтнъм Таун. И двете попадения за “лисиците” паднаха още през първата част, като първо се разписа Патсон Дака (23’), а Стефи Мавидиди (45’) добави втори гол в края на първото полувреме и практически реши срещата.

