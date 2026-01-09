Футболист на Челси с поредно провинение на пътя

Защитникът на Челси, Уесли Фофана, беше определен от съда като „рецидивист“, след като му беше наложена глоба за десетото му нарушение на пътя. 25-годишният френски футболист, който в миналото е наранявал актьора Дийн Гафни, продължава да занимава властите с опасното си шофиране.

Последният инцидент е от 27 февруари миналата година, когато Фофана е засечен да шофира своя бял Rolls Royce Cullinan, на стойност 300 000 лири, със скорост 54 мили/час (около 87 км/час) в зона с ограничение от 40 мили/час (64 км/час) в Туикънъм, Западен Лондон.

Френският защитник, на когото вече е наложена двугодишна забрана за шофиране, призна вината си за превишена скорост. Въпреки че не се яви в съда в Лавендър Хил, му беше наложена глоба в размер на 1062 лири и три наказателни точки към книжката му.

Прокурорът, Карл Уилямсън, заяви пред съда: „Обвиняемият е заснет от автоматична камера в 1:30 сутринта да шофира с 54 мили/час в зона от 40 мили/час по път A316 Chertsey. Шофьорското му досие показва, че книжката му е отнета. Той не притежава книжка от Обединеното кралство. Забраната му е в сила до 13 май 2027 г. за опасно шофиране.“

Адвокатът на Фофана, Стивън Олдъм, от своя страна заяви: „Той се яви пред съда миналия май. Книжката му беше отнета поради натрупване на наказания. За това нарушение му беше наложена двугодишна забрана с 47 наказателни точки. Настоящото нарушение се случи няколко седмици след последното. Той ще трябва да положи отново шофьорски изпит, за да получи нова книжка. Печели повече от 200 000 лири седмично.“

Съдия Алън Джеферсън беше строг в преценката си за футболиста, който живее в имение със седем спални на стойност 3,5 милиона лири близо до тренировъчния център на Челси в Кобъм. „Очевидно е, че той е рецидивист“, коментира той. „Взехме предвид доходите му и своевременното му признаване на вина. Книжката му ще бъде натоварена с 3 наказателни точки.“

Глобата на Фофана се състои от 666 лири за нарушението, 266 лири като надбавка и 130 лири за съдебни разноски. Това не е първият път, когато французинът има проблеми със закона. Миналия октомври той избегна затвор, след като призна вина за опасно шофиране, когато видео го показа да изпреварва опасно от аварийната лента на магистрала в Съри със своето бяло Lamborghini Urus. Тогава му бяха наложени 300 часа общественополезен труд и 18 месеца забрана за шофиране.

Снимки: Gettyimages