Кристиан Хорнър може да влезе в Алпин чак наесен?

От няколко месеца насам има сериозни слухове, че Кристиан Хорнър полага сериозни усилия, за да се върне във Формула 1 и може би вече е намерил начин.

Британецът беше уволнен от Ред Бул след Гран При на Великобритания, получи солидно обезщетение и според различни източници вече се е опитал да преговаря с всичкщи отбори във Формула 1. Предполага се, че скоростното назначение на Ейдриън Нюи начело на Астън Мартин е било реакция точно на желанието на Хорнър да оглави тима.

Смята се, че Хорнър с помощта на различни инвеститори е събрал или е близо до това да събере нужната сума, за да купи дела на Otro Capital в Алпин. Става въпрос за 24% от акциите на тима, собственост на Рено, които през юни 2023 бяха продадени американски инвеститори, водени от Otro Capital, като става дума за още две компании: RedBird и Maximum Effort Investment на известния актьор Райън Рейнолдс.

Преди почти 3 години американските компании купиха миноритарния пакет за 200 милиона долара, а според непотвърдена информация, сега са готови за излязат от инвестицията си срещу 600 милиона долара.

Все още няма потвърждение, че Хорнър е успял да събере тези пари, а също така набирането им не е гаранция, че ще има сделка.

Тази седмица стана ясно, че при продажбата на този пакет акции купувачите са поели някои интересни задължения към Рено. Едното е да не продават дела си поне 3 години, а другото е, че ако решат да продават, то купувачът трябва да бъде одобрен от автомобилния гигант, който е и основният акционер в Алпин. Сделката беше окончателно оформена през август 2023, така че този срок ще е изтекъл през септември тази година.

Смята се, че второто изискване намалява сериозно шансовете на Хорнър, не само заради репутацията му във Формула 1 и миналите проблеми с Рено, но и заради това, че интересът към тимовете в световния шампионат е огромен и компанията може лесно да си намери друг съакционер, който да не дойде с усложненията, които вървят с бившия шеф на Ред Бул.

Ако обаче Хорнър успее да купи дела от 24%, то той ще си осигури място в борда на директорите и ще иска да поеме и функции в прякото управление на отбора, което пък ще се окаже проблем за Флавио Бриаторе, който успя да се адаптира към новата власт в Рено, след като Лука ди Мео напусна миналата година.

