Алпин запали първия си болид с мотор на Мерцедес

Алпин запали за първи път своя болид за сезон 2026 във Формула 1, като разбира се, сподели новината в социалните мрежи. Сезон 2026 ще отбележи началото на нова глава за тима. От тази година Алпин вече няма да използва собствена задвижваща система, а двигатели на Мерцедес.

Френският отбор стана вторият, след Астън Мартин, който споделя видео от първото запалване на своя автомобил за 2026 г. В публикацията на тима се появи кракът текст: „Нова ера. A526 оживя.“

Пилотският състав на Алпин за следващата кампания остава непроменен, като за тима ще се състезават Пиер Гасли и Франко Колапинто.

Снимки: Imago