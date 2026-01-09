Вижте първите кадри на болида на Ауди на пистата в Барселона

В интернет пространството се появиха първите шпионски кадри от шейкдауна, който отборът на Ауди провежда в рамките на днешния ден на пистата „Каталуния“ край Барселона.

За германския тим денят е много важен, тъй като той бележи неговият дебют на пистата. Според информация, която се появи по обяд, първоначалните проверки на системите на R26 не са открили никакви дефекти и така програмата на Ауди продължава по план.

Успешни първи километри за Ауди във Формула 1

В рамките на днешния снимачен ден Ауди има правото да навърти най-много 200 километра със специални гуми на Пирели, които са доста по-различни от тези, които се използват в състезанията. Тези 200 километра ще бъдат поделени по равно между Нико Хюлкенберг и Габриел Бортолето, които ще имат по 21 тура да се запознаят със своя нов автомобил.

A closer look at the Audi R26, today in Montmeló. 🖤



[ℹ️ @robertofunoat] pic.twitter.com/9cR08CweyN — Inside Audi F1 (@InsideAudiF1) January 9, 2026

Иначе представянето на Ауди ще бъде на 20 януари в Берлин, а след това тимът ще се върне в Барселона за първия предсезонен тест, който ще се проведе между 26 и 30 януари. В него всеки отбор ще има правото да участва в три от петте дни, които са предвидени за подготовка.

Снимки: Audi