ФИА и производителите ще дискутират спорните двигатели на Мерцедес и Ред Бул

  • 9 яну 2026 | 16:38
Международната автомобилна федерация (ФИА) ще организира среща с производителите на задвижващи системи в навечерието на предсезонния тест в Барселона, за да се дискутират спорните двигатели на Мерцедес и Ред Бул.

Малко преди Коледа се появи информация, че Мерцедес и Ред Бул са намерили дупка в правилника, която би им позволила да сгъстят повече сместа в горивната камера. Съотношението между моментите, в които буталата са в най-долно положение и в най-горно трябва да е 16:1, но в Мерцедес и Ред Бул са намерили начин да достигнат до съотношение 18:1, което би дало допълнителна мощност от около 15 конски сили.

От ФИА вече заявиха, че това решение ще бъде прието за сезон 2026, което със сигурност не се е харесало на Ауди, Хонда и Ферари, чиито двигатели ще отговарят на буквата на правилата. Поради тази причина тези три производителя са написали общо писмо до ФИА, търсейки отговори, за да не се стигне до подаването на протести срещу колите, използващи двигатели на Мерцедес и Ред Бул, в началото на сезона.

В отговор на това писмо от ФИА са организирали среща, която ще се проведе на 22 януари, няколко дни преди старта на първия предсезонен тест в Барселона. Очаква се на тази среща да присъстват водещи ръководни фигури и технически експерти от всички производители.

„Както е обичайно при въвеждането на нови правила, дискусии относно тълкуването на правилата за задвижващите системи и шаситата за сезон 2026 продължават. Срещата, която е планирана за 22 януари, е между технически експерти. Както винаги ФИА анализира ситуацията, за да гарантира, че правилата са разбрани и се прилагат еднакво от всички“, каза говорител от ФИА по повод срещата.

Снимки: Gettyimages

