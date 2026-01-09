Във Ферари избраха името на новия болид

Във Ферари явно приключват с експериментите относно наименованията на болидите на тима във Формула 1. Колата за сезон 2026 ще се казва SF-26, което е продължение на решението от миналата година болидът да е SF-25.

За разлика от други сезони, тези означения са лесни за дешифриране – SF е за Scuderia Ferrari, а 26 – за сезон 2026.

A new era begins, with the SF-26 🙌 pic.twitter.com/jGE1KyvWl2 — Scuderia Ferrari HP (@ScuderiaFerrari) January 9, 2026

Доскоро проектът за новата кола носеше работното наименование 678, но от Маранело рано-рано предупредиха, че това име няма да се използва за новия сезон. В тима планират да пуснат ранна версия на колата за първите тестове в Барселона в края на този месец, а за изпитанията в Бахрейн през февруари ще видим много по-развит и зрял автомобил, като се очаква в края на втория тест там да се появи и аеродинамичният пакет за сезон 2026.

Новият автомобил ще бъде представен на 23 януари на пистата „Фиорано“ в Маранело, като веднага след презентацията ще е и шейкдаунът на SF-26.

Снимки: Imago