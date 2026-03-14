  3. Шарл Леклер: Доволен съм, в Китай винаги ми е било трудно в квалификациите

Шарл Леклер призна, че е доволен от четвъртото си място на старта за утрешната Гран При на Китай, тъй като пистата в Шанхай не е от най-любимите му, особено в квалификационни условия.

Монегаскът също така заяви, че все още не е намерил оптималният начин, по който да атакува с новите коли в една обиколка в решителните моменти на битките за полпозишъна. Пилотът на Ферари обаче се надява скоро да промени това, което пък да му позволи да атакува Мерцедес за челните позиции на старта.

Кими Антонели спечели исторически полпозишън преди Гран При на Китай
„Нямах много какво повече да направя. На тази писта имам много проблеми, винаги е било така. Не, че не се опитвам, защото полагам много усилия, но просто не ми се получава в квалификациите.

„Отгоре на това, тези коли трябва да се карат по малко по-различен начин в квалификациите, така че имам по какво да работя, за да оптимизирам нещата и да се доближа до Мерцедес. Но съм доволен, тъй като това е писта, на която като цял имам проблеми“, обясни Леклер.

Програма на уикенда за Гран При на Китай във Формула 1
Снимки: Gettyimages

Още от Моторни спортове

Програма на уикенда за Гран При на Китай във Формула 1

Само един световен шампион мести старт заради войната?

Шумахер: Ред Бул плаща цената за напусналите

За какво са си говорили Хаджар и доктор Марко след Мелбърн?

Тото Волф: Предимството ни в Китай е в завоите

Солберг спаси само 1 секунда от аванса си в рали "Сафари", Ожие го настига

Сблъсък с голям заряд в Разград!

Кими Антонели спечели исторически полпозишън преди Гран При на Китай

Цървена звезда иска Джеймс Ето’о

Спартак (Вн) и ЦСКА 1948 търсят завръщане към победите - домакините мислят за спасение, а гостите за топ 3

Ботев (Пд) гони домакински успех за 114-тата си годишнина

България излиза за нова победа в квалификациите за ЕвроБаскет 2027

