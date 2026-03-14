Шарл Леклер: Доволен съм, в Китай винаги ми е било трудно в квалификациите

Шарл Леклер призна, че е доволен от четвъртото си място на старта за утрешната Гран При на Китай, тъй като пистата в Шанхай не е от най-любимите му, особено в квалификационни условия.

Монегаскът също така заяви, че все още не е намерил оптималният начин, по който да атакува с новите коли в една обиколка в решителните моменти на битките за полпозишъна. Пилотът на Ферари обаче се надява скоро да промени това, което пък да му позволи да атакува Мерцедес за челните позиции на старта.

„Нямах много какво повече да направя. На тази писта имам много проблеми, винаги е било така. Не, че не се опитвам, защото полагам много усилия, но просто не ми се получава в квалификациите.



„Отгоре на това, тези коли трябва да се карат по малко по-различен начин в квалификациите, така че имам по какво да работя, за да оптимизирам нещата и да се доближа до Мерцедес. Но съм доволен, тъй като това е писта, на която като цял имам проблеми“, обясни Леклер.

